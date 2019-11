Salario emocional en un mundo muy poco emocionante

-A ver, coméntame que es esto del salario emocional.



-Sí, es el paso intermedio que hemos pensado antes de pedirles directamente que nos paguen por permitirles trabajar con nosotros.



-Ya, ya. ¿Pero en que consiste?



-Nada, algunas cosas que se le han ocurrido a Aniceto.



-¿El conserje?



-Ese. Tontadas. Saludarles cuando entren al curro. Preguntarles por la familia, dejarles irse a casa una hora antes a cambio de no pagarles el día, marcos digitales con gatitos, teletrabajar gratis, cosas así.



-¿Y eso lo aceptan?



-Claro. Si no de qué.



-¿Sin poner pegas?



-A ver…se quejan 4, pero les durará poco.



-¿Y como se va a...er...implementar esto?



-Hemos hablado con hacienda para que sitúe casillas de Rendimientos del trabajo emocional, retenciones emocionales, desgravaciones de sensaciones, Ivas por actividades sentimentales, todo eso.



-¿Los autónomos pagarán cotizaciones emocionales?



-¿Pero que dices? Los 300 euros de toda la vida.



-¿No sería más fácil hacerles felices y emocionales con pastillas?



-Para eso ya tenemos la televisión



-Y no se ha pensado en la posibilidad de una reacción emocional por parte del trabajador al ver su nómina?



-Ese es el plan. Jugar continuamente en el plano emocional . La reflexión suele salirnos cara .



-Emocional no sé, pero seguro que será emocionante intentar averiguar quien nos partirá la cara primero.



-Pero si casi nos lo están pidiendo.