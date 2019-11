2btube y You First Sports se unen para crear Knot

Knot operará desde el primer momento en los 13 países donde ambas compañías tienen presencia y combinará el expertise de You First Sports en el ámbito del marketing deportivo y el know-how de 2btube en la creación de contenidos y gestión de plataformas digitales. Los canales españoles integrados de inicio en la red ya suman más de 10 millones de suscriptores y han alcanzado los 30 millones de reproducciones al mes en YouTube 2btube, grupo de medios español especializado en conectar con el público joven, y You First Sports, agencia líder en marketing deportivo, unen fuerzas para lanzar Knot, un proyecto conjunto para ofrecer servicios relacionados con el ámbito audiovisual a todos los agentes involucrados en la industria del deporte.

Esta nueva alianza, de alcance internacional, ofrecerá distintos servicios completamente personalizados tanto a creadores, como a propietarios de derechos y a marcas. Knot aúna así la tecnología y la especialización en creación y gestión de contenidos de 2btube, con el liderazgo de You First Sports en marketing deportivo; y tiene como objetivo convertirse en la agencia líder en contenidos de deporte para plataformas digitales.

Juntos, alcanzan y generan nuevas audiencias a través de la representación, creación y gestión profesional de canales de YouTube y otras redes sociales. Ofrecen también servicios de producción, distribución, monetización y protección de contenidos audiovisuales, combinando la búsqueda de la rentabilidad para estos canales con la protección de sus derechos digitales.

Los servicios deKnotse ofrecen a tres públicos distintos. Por un lado, a figuras públicas: tanto a talentos digitales con grandes comunidades de seguidores, como a personalidades del deporte que aún no cuentan con una fuerte presencia en plataformas digitales. Por otro lado, a propietarios de contenidos que busquen apoyo en la gestión, monetización y protección sus vídeos. Y, en tercer lugar, a anunciantes, vinculando perfiles y marcas que compartan sinergias y tengan potencial para producir contenido en común que atraiga al público más joven.

De este modo,Knot responde de manera eficaz a aquellas marcas interesadas en crear contenido audiovisual para llegar a nuevas audiencias ajenas al entorno publicitario tradicional. “La afición del deporte es inmensa y ya no se contenta sólo con el día de partido, las marcas nos demandan nuevas soluciones para estar siempre al lado del fan, sea cual sea su forma de consumir contenido” recalca David Brabender, Global Managing Director y partner de You First.

Knot nace ya con una gran audiencia, los 30 millones de reproducciones al mes y más de 10 millones de suscriptores en YouTube con los que cuentan los canales de deporte representados por ambas empresas. Entre ellos destacan reputados comunicadores como Maldini o MrChip; prestigiosos canales como La Media Inglesa o Campeones; y exitosos creadores como Doctore Pollo, PapiGavi y Spursito. También prestan servicios a programas como Chiringuito Inside y producen por completo canales de branded content como el de Mahou Cinco Estrellas llamado Sabor a Fútbol. Por último, trabajan con grandes ligas para ayudarles en la protección de sus contenidos e incluso cuentan con un software de publicación masiva de vídeos para ayudarles en la gestión de sus amplias bibliotecas de contenidos.

Para Bastian Manintveld, Cofundador y Presidente Ejecutivo de 2btube, “el mundo del deporte necesita llegar a las audiencias a través de plataformas digitales, pero debemos hacer cumplir las reglas del juego para proteger los derechos y activos de los propietarios de contenidos”.

Por su parte,Luis Miguel Calvo, Director de Contenidos en You First e impulsor de este nuevo proyecto, señala que “uniendo capacidades y recursos de ambas compañías podemos ofrecer un servicio muy valioso para los principales agentes del mercado deportivo. 2btube se ha convertido en una empresa de referencia con grandes proyectos de producción y reconocidos creadores; y You First Sports es la primera multinacional de origen español en el sector de la representación y del marketing deportivo, ocupando el puesto 17 del ranking de Forbes. Una alianza así es un tandem perfecto. ”

Sobre You First

You First Sports es una multinacional española de representación y marketing deportivo con 21 oficinas en 13 países: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Niza, Rabat, París, Milán, Frankfurt, Estambul, Vilnius, Miami, Nueva York, Atlanta, Indianápolis, México DF, Buenos Aires, Santiago de Chile, Shanghái y Florianópolis. En 2019, YFS se sitúa en el puesto 17 dentro del TOP 20 de la lista Forbes a nivel mundial, siendo la primera agencia deportiva española a nivel global según el prestigioso ranking.

En la actualidad, YFS representa a 412 jugadores de baloncesto y 229 de fútbol de las principales ligas nacionales e internacionales. Su división de Marketing Deportivo, You First Marketing & BD, presta servicios de consultoría en Sports Marketing a más de 156 empresas en 9 países, que operan en los más diversos sectores de actividad. Fundada en 2002, YFS está integrada por un equipo humano con años de experiencia acumulada en el mundo del deporte y coordinados en torno a una cultura empresarial basada en la profesionalidad y en un altísimo grado de compromiso con sus clientes.

Sobre 2btube

2btube es un grupo de medios especializado en conectar con el público joven. Cuenta con una productora inhouse donde se crean contenidos tanto para televisión, cine y plataformas OTT como para sus canales propios; representa a talentos digitales y ofrece una propuesta integrada para empresas que quieran alcanzar a la audiencia online: campañas de marketing de influencers, producción de contenidos audiovisuales de branded content, creación y gestión profesional de un canal de YouTube, además de una planificación eficiente de sus campañas de Paid Media en la plataforma. Expertos en protección y monetización de vídeos en redes sociales, la empresa también presta servicios a medios, productoras y discográficas.

Con oficinas y estudios de producción en España, México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, 2btube tiene una audiencia global de más de 1.200 millones de reproducciones al mes y 420 millones de seguidores. De ellos, el 70% tiene menos de 34 años. En España se posiciona como el primer medio privado español en audiencia de vídeo digital, con más de 8 millones de usuarios únicos según comScore.