Vuelve CrowdDays, el mayor evento de crowdfunding

Los días 21 y el 22 de noviembre en las oficinas de ACCIÓ, en el centro de Barcelona, se reunirán 15 profesionales del mundo del crowdfunding para explicar a los asistentes cómo emprender usando la financiación colectiva.

Día 1, crear con crowdfunding

El primer día de las jornadas contará con la presencia de la mayor plataforma de crowdfunding de recompensa de España, Verkami, y además muchos casos de éxito. Emprendedores como Edu Gaya y Ramón Perez de Barner explicarán cómo conseguir más de 6.000 clientes con financiación colectiva. También habrá ponencias sobre estrategias de crowdfunding o marketing online aplicado al crowdfunding.

Algunos de los principales profesionales que participarán son Joan Boluda, consultor de marketing online, Ángel González de Universo Crowdfunding, Miguel Moya de Crowdemy o Valentí Acconcia, consultor y formador en materia de crowdfunding.

En esta primera jornada además habrá actividades como la emisión en directo de Mecenas FM, el podcast de crowdfunding. Y también habrá networking y catering para los asistentes.

Día 2, crecer con crowdfunding

El segundo día se contará con plataformas de crowdfunding de inversión como CapitalCell y de recompensa como Ulule (una de las mayores plataformas de Europa). Además de casos de éxito como el de Pangea Aerospace, que consiguió una ronda de inversión de un millón de euros en The Crowd Angel.

Habrá ponencias de otros creadores como Niko, creador de series web como Cálico Electrónico, que explicará su experiencia en Patreon, una plataforma de crowdfunding en la que se puede recaudar cada mes. Además se contará con la presencia de TeamLabs que organizará un taller práctico aplicado al crowdfunding.

Estas actividades y muchas otras cerrarán la edición de CrowdDays Barcelona del 2019. Los asistentes también podrán hacer networking y disfrutar de catering durante este segundo día de las jornadas.

El espacio, oficinas centrales de ACCIÓ

El evento estará ubicado en un emplazamiento inmejorable el centro de Barcelona. Se trata de las oficinas centrales de ACCIÓ, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Catalunya.

Inscripciones

Para incribirse en las jornadas hay que acceder a crowddays.com y reservar plaza para el día 21 de noviembre, el día 22 de noviembre o los dos días.

