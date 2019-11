La empresa Diaz Pools ofrece un sistema novedoso de revestimiento de piscinas Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 16:14 h (CET) El mantenimiento y cuidado de las piscinas es fundamental para el correcto funcionamiento y durabilidad de la misma En Diaz Pools ofrecen un revestimiento muy novedoso que permite proporcionar la máxima estanqueidad en el vaso de la piscina.

El revestimiento supone un elemento clave en cualquier piscina, ya que debe funcionar a modo de barrera protectora. Hay muchos tipos de revestimiento, pero la empresa Diaz Pools propone el liner o membrana de lámina armada, que consiste en una barrera protectora del vaso de la piscina muy resistente y duradera, que actúa como barrera protectora de la misma.

Esta opción proporciona grandes beneficios a la piscina y, sin duda, el que más destaca en la impermeabilización y la estanqueidad absoluta, ya que es lo que permite que la piscina no sufra roturas, grietas o posibles fugas de agua en el vaso. De este modo, consigue que la piscina sea mucho más segura para todos los bañistas.

Otro de los grandes beneficios que proporciona el revestimiento de lámina armada, de Diaz Pools, es que hace frente a los rayos del sol, protegiendo a la piscina de una posible decoloración o desgaste.

También actúa como película protectora en cuanto a la proliferación de microorganismos (hongos, bacterias) y repele con facilidad la suciedad, al ser una superficie no porosa.

El liner o revestimiento de lámina armada se instala fácilmente, sin necesidad de hacer obra en la piscina, pudiéndose modificar a lo largo de su vida útil de una forma sencilla. También cuenta con un fácil cuidado, limpieza y mantenimiento, por lo que se ha convertido en un indispensable para la mayoría de usuarios que tienen una piscina. De hecho se instala mediante termosoldadura, en función de la forma que tenga, así como de sus características especiales, aunque la instalación es sencilla debe prestarse especial atención en el momento de colocar el liner, para que no queden arrugas y el revestimiento quede completamente liso y bien adaptado al vaso de la piscina, para que pueda ejercer plenamente todas sus funciones y obtener todos y cada uno de sus beneficios.

Utilizar este tipo de revestimientos para la piscina hace que muchos usuarios ahorren tiempo y dinero, porque protege a la piscina de forma preventiva y evita, en muchos casos, posibles reparaciones costosas o la necesidad de hacer obra.

Si desea instalar un liner o membrana de lámina armada en su piscina, esta empresa cuenta con una gran experiencia en el sector, por lo que podrá proporcionarle un servicio realmente profesional, comprometido y duradero. Además, el hecho de contratar un servicio especializado, también permite que los clientes dispongan de un mantenimiento de la piscina mucho más adecuado y adaptado a las necesidades de la misma.

Página web: https://linerpiscinas.com/

Teléfono:93 580 38 89

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.