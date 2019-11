Mascota Planet la primera tienda online Española centrada en mascotas Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 16:02 h (CET) La mayoría de familias cuentan con una mascota en sus vidas y con los avances de las tecnologías cada vez son más las opciones para encontrar todo lo que necesitan, pero ¿Cuál fue la primera tienda online de mascotas en España? Actualmente, y con el boom de las tiendas online, se pueden encontrar una gran variedad de opciones para comprar en internet todo lo que puede necesitar la mascota.

Pero, ¿Cuál fue la primera tienda online de mascotas en España?

Para responder esta pregunta hay que rebobinar hasta 2005 y viajar hasta la provincia de Málaga, por que fue allí donde nació “Mascota Planet”, la primera tienda online de mascotas.

Ser los primeros en intentar hacerle la vida más fácil a las personas que disfrutan de una mascota en su vida, tuvo su riesgo, pero también ha hecho que actualmente sean los más experimentados en el sector y ofrezcan una experiencia inigualable a su cliente.

Esta experiencia les hace, hoy en día, contar con el mayor surtido online de productos relacionado con las mascotas y presumir de que si hay algo que no se encuentra en la tienda, seguramente no existe todavía.

Su filosofía es hacerle la tarea más fácil a aquellas personas que comparten su vida con una mascota, y como premio están en constante contacto con su cliente para ofrecerles descuentos casi a diario, que consiguen obtener gracias a la buena relación con sus proveedores, al cual involucran al 100% en la misión de hacerle la vida más fácil a sus clientes.

La diferencia principal con respecto a otras tiendas online de productos de mascotas es el servicio posventa que ofrecen a su cliente. Desde su nacimiento se dieron cuenta que por muy online que fueran no podían perder su esencia de tienda de barrio, donde el tendero tiene preparado el pedido antes de que entres por la puerta, por que conoce al cliente y sabe lo que necesita su mascota. Esto les hace muy diferentes al resto de tiendas de mascotas y hace que todo el que compra una vez, repita.

Como lo principal es esta filosofía de hacerle la vida más fácil a sus clientes, nunca han querido tener prisa en expandirse. Es por ello que no ha sido hasta este año, que cuentan con 14 años de experiencia a sus espaldas, cuando han comenzado su expansión.

Este año han crecido un 40% y están preparando su expansión a el resto de Europa. Actualmente cuentan con tres tiendas físicas en Málaga y un almacén desde el que distribuyen a España y Portugal.

Tan solo en la categoría de piensos de Perros cuentan con más de 80 marcas, con más de 1000 referencias y entre las que asesorarán para que se pueda escoger el más adecuado para el perro. Pero no solo se centran en los Perros, también cuentan con categoría de Gatos, Pájaros, Peces, Roedores, Tortugas, Reptiles y Hurones. Su cartera de productos esta formada por más de 20000 referencias clasificados en un menú en el que se podrá encontrar fácilmente lo que se está buscando.

Si todavía se es de los que cargan con el saco de pienso, aquí está la pagina web(www.mascotaplanet.com), para que se le eche un vistazo.

