Más de 1000 usuarios confían en la cosmética natural de Hibeauty.shop

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 15:46 h (CET) La tienda online de cosmética natural ofrece productos ecológicos, veganos, biológicos, libres de tóxicos y libres de crueldad animal, para presentarse como una alternativa a los cosméticos convencionales Una propuesta decidida y con las ideas claras, que pretende posicionarse como una de las marcas de referencia en la cosmética ecológica y que lucha día a día para, que cada vez más personas, abandonen los productos químicos. Actualmente, ya son más de 1.000 personas las que han decidido pasarse a la cosmética natural.

Productos veganos, orgánicos, ecológicos, sin tóxicos, sostenibles, respetuosos y conscientes, para proteger tanto la salud de las personas como la del planeta. Una tienda online que se presenta para aportar su granito de arena contra el cambio climático y contra todo aquello que daña la salud del planeta y la de las personas, como pueden ser los ingredientes químicos, los derivados del petróleo, parabenes, sulfatos, etc.

Hibeauty es una tienda online que se presenta como una alternativa de consumo consciente y respetuoso, que lucha contra los tóxicos, ofreciendo productos de cosmética natural para la piel, el rostro, el pelo, las uñas, los labios, cejas, pestañas, etc. Un sinfín de opciones saludables, con las que además de preservar la salud de la piel, también se reducen los residuos plásticos y tóxicos de los cosméticos convencionales. La cosmética natural es el late motive de HibeautyShop, una tienda online que ya reúne a más de 1.000 clientes que apuestan por sus productos. Presentan muchas propuestas de cosmética natural que se clasifican en cinco categorías distintas: Rostro, ojos, labios, uñas y cuidado facial. Y todos los productos que ofrecen están elaborados por marcas que trabajan únicamente con ingredientes naturales de origen vegetal, como son Benecos, Lily Lolo, Sante y SO’Bio Etic.

Se pueden comprar bases de maquillaje, polvos, corrector facial, colorete, iluminador, sombras, lápiz de ojos, máscara de pestañas, pintalabios, bálsamo, esmalte de uñas, crema hidratante, serum, quitaesmalte sin acetona, eyeliner waterproof, etc. Se pueden encontrar muchas versiones de los productos, es decir, bases en formato líquido, compactas, minerales, etc.Y todos ellos cuentan con certificados de cosmética natural ecológica, por lo que garantizan una seguridad y una alta calidad en su uso. Existen distintos tipos de certificado, como por ejemplo; BDIH, Natrue, ECOCERT, BIO, Vegan, Sin gluten, Cruelty free, etc.

También cuentan con un blog en el que se habla de cosmética natural y ecológica, de gastronomía natural, belleza, salud y de viajes sostenibles. Un espacio que fomenta un estilo de vida saludable y sostenible, siendo consciente de las negativas consecuencias que aportan los ingredientes tóxicos, la contaminación, el calentamiento global, etc.

En su página web se pueden ver cada uno de los productos, por categorías, con descripciones detalladas de su composición, color, forma, textura, etc.

