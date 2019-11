MB Hostels Premium ECO – Adults Only apuesta por la ecosostenibilidad en el mundo hotelero Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 15:26 h (CET) El lujoso hostal de 12 habitaciones es uno de los hostales ecosostenibles más importantes de España. Se encuentra en una zona tranquila y residencial de Nerja (Málaga), a tan sólo 250 metros de la playa de Burriana. Apuesta por productos 100% ecológicos, genera electricidad mediante placas fotovoltaicas, depura el agua de las duchas y lavabos para reutilizarla en inodoros y plantas. Además, se reciclan el 99% de los residuos que se generan y se han eliminado los plásticos de un solo uso Ecosostenibilidad y turismo se dan la mano con la nueva apuesta de la Cadena MB Boutique Hotels. Este 2019, han inaugurado una de las mayores iniciativas para la ecosostenibilidad en el turismo de España: el innovador hostal MB Hostel Premium ECO-Adults Only, de 2 estrellas, instalado en una de las zonas más exclusivas de Nerja (Málaga).

Situado en una zona tranquila y residencial a tan sólo 250 metros de la playa de Burriana, a 10 minutos a pie del conocido Balcón de Europa y cerca de restaurantes y cafeterías, MB Hostels Premium ECO apuesta por el máximo confort para el cliente, con una máxima responsabilidad medioambiental.

Las innovaciones ecosostenibles del hostal son numerosas y son altamente valoradas por los clientes: la electricidad del alojamiento se genera mediante placas fotovoltaicas, el 100% de la iluminación es LED y el agua de las duchas y lavabos es depurada y reutilizada en los inodoros y plantas. También se reciclan el 99% de los residuos que se generan y se han eliminado completamente los plásticos de un solo uso. También para la decoración se han utilizado materiales sostenibles como maderas recicladas.

Además, los clientes tienen bicicletas eléctricas a su disposición gratuita, con las que podrán recorrer Nerja, y reciben como obsequio un árbol, para plantarlo una vez en casa y colaborar así con el planeta.

“La idea de este tipo de hostal surgió por la necesidad de crear algo diferenciador en el mercado hotelero”, explica la dirección, “ofreciendo a los clientes un establecimiento ecológico y de calidad”.

MB Hostels Premium cuenta con 12 habitaciones lujosas de unos 17 m2 con terraza, una cafetería sólo para clientes donde se ofrece un desayuno continental con productos ecológicos y dónde se puede tomar café, zumos o frutas de origen ecológico durante las 24 horas del día. Dispone también de una azotea con un solárium y un mirador con espectaculares vistas, desde el que se puede acceder rápidamente a la planta baja mediante un tobogán. Los clientes podrán asimismo disfrutar de una amplia biblioteca con una gran selección de libros en diferentes idiomas así como juegos de mesa.

Belén, que se alojó en MB Hostels Premium Eco en Septiembre de 2019 destaca la originalidad de los servicios, el tobogán para acceder a la planta baja, las bicicletas, así como la calidad de la lencería y el sistema de aprovechamiento de los residuos. “Un 10 merecidísimo!”, comenta.

Para más información:

MB Hostels Premium ECO

Dirección: Calle Bellavista nº 5, 29780 Nerja (Málaga)

Web:https://www.mbhostels.es

