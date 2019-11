Multiclear Cosmetics, marca basada en tecnología MultiAction, garantiza lucir 5 años más joven en 60 días Comunicae

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 07:06 h (CET) La nueva marca representa la primera en el mercado de la cosmética, que se fusiona con la tecnología para garantizar un 98% más de efectividad que la cosmética convencional. Los primeros productos de esta marca, pertenecen a la línea anti-edad que permite recomendaciones específicas para cada tipo de piel Multiclear Cosmetics: La tecnología al servicio de la cosmética

Multiclear Cosmetics, nueva marca cosmética basada en tecnología MultiAction permite recomendar productos y kits específicos para cada tipo de piel. Es, sin duda, un avance muy importante en el mundo de la cosmética en el cual el cliente busca la personalización a la hora de adquirir un producto.

Multiclear Cosmetics: Máximo beneficio y Mínimo riesgo.

La primera línea por la que Multiclear Cosmetics ha apostado está basada en una línea anti-edad cuya función principal es hacer lucir 5 años más joven en menos de 60 días. Estos productos se pueden adquirir a través de la Página web de la marca ya que, de momento, solo cuentan con tienda online. Los productos se han conformado en diferentes Kits “5 años más joven” en los que se incluyen tres productos por menos de 65€.

Muchas personas se pueden preguntar el porqué de un precio tan económico al tratarse de productos cosméticos de máxima calidad. El motivo es que son un laboratorio propio y por eso el precio de los tratamientos puede ser más económico que la competencia con la mejor calidad.

Además del precio tan asequible de los productos de Multiclear Cosmetics, la página web cuenta con algunas ventajas como: envíos gratis por compras superiores a 45€ (por lo tanto, si se desea adquirir el kit de la línea anti-edad al envío sería gratis) y la entrega se realiza en un plazo de 24 a 48 horas.

Otra de las ventajas es que cuenta con una garantía de devolución del importe si la persona que ha comprado el producto no luce más joven en un máximo de 60 días.

Una Guía Gratuita para conseguir parecer 5 años más joven con tecnología de futuro.

También, a través de la página de Facebook y su web, se puede obtener una Guía Gratuita en tan solo un ‘click’ en la que se explican las premisas de la Tecnología MultiAction para conseguir lucir 5 años más joven. En esta guía se puede distinguir qué activos son los más adecuados según el tipo de piel, hacer un diagnóstico del tipo de piel que se tiene y hacer un diagnóstico más efectivo de los tratamientos cosméticos que se necesitan.

El secreto mejor guardado. Conoce la tecnología MultiAction

En cuanto a la tecnología MultiAction, la marca hace cada año una selección de los principios activos en cosmética que mejor funcionan para el cuidado de la piel, teniendo en cuenta su nivel de concentración. A partir de este momento, durante períodos de 4 meses, los especialistas en laboratorios realizan ensayos de las diferentes combinaciones. Estudian los resultados para garantizar que las formulaciones y líneas de productos permitan un resultado de adaptación a la piel superior en un 98%. Gracias a la tecnología MultiAction, pueden garantizar una mayor eficacia en los resultados en relación a la cosmética convencional.

Y para garantizar los buenos resultados de cada uno de los tratamientos, cuentan con un respaldo de los mejores estudios y los análisis más exhaustivos para obtener la combinación perfecta.

Propósito de la marca

Niurys Núñez, directora general de la empresa explica, “nuestro enfoque se centra en el desarrollo de productos donde la tecnología se pone al servicio de la cosmética para aportar resultados sorprendentes con productos innovadores, y con ingredientes naturales”. Añade que “siempre nos hemos preguntado porque no existen resultados más visibles de la fusión de la cosmética y la tecnología. ¿Por qué los avances más frecuentes relacionados con la belleza, dan, como resultado tratamientos invasivos con un serio riesgo y marcadas contraindicaciones?” Cuenta también, cómo surgió la marca cuando dice “con esa pregunta en mente, nos hemos empeñado en conseguir una alternativa viable, eficiente y natural, que diera solución a esta problemática ¡Y lo hemos conseguido con nuestra Tecnología MultiAction y los tratamientos derivados de ella! Nuestro compromiso se renueva cada año para aportar equilibrio en la belleza y la salud de la piel. Para que nuestros clientes puedan disfrutar de resultados extraordinarios, sin tener que acudir a tratamientos invasivos o a quirófano”.

Multiclear Cosmetics puede ser la alternativa para aquellas personas que deseen un tratamiento de la piel más personalizado. Y, sobre todo, para encontrar productos que se ajusten perfectamente a su tipo de piel.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los cines y centros gaming de España se preparan para la final de Worlds G2 Esports vence a SK Telecom T1 y estará en la final de Worlds Paneles fonoabsorbentes, la empresa Alapizarra reinventa las antiguas oficinas Mubeko.com, la tienda online que sortea muebles durante el mes de Noviembre FunPlus Phoenix es el primer finalista de Worlds