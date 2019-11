Despoblados de ideas La puesta en marcha de una de las brillantes ideas del debate del lunes Ángel Pontones Moreno

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 08:46 h (CET) -Buenos días, me han nombrado ministro de la despoblación.



-Sí, aquí es.



-¿No hay mucha gente hoy, no?



-Estamos intentando ponernos en ambiente.



-Muy bien. Pero antes necesito un café para estar vivo.



-Hemos cerrado la cantina del Ministerio. Puede ir a la de Eficiencia energética, que está a 3 km de aquí.



-¿No tienen una Nespresso?



-No sirve. Hemos adaptado todo el sistema eléctrico a 125 w.



-¿Entonces los ordenadores…?



-Tiramos de móvil en los puntos donde haya cobertura, que son 3 y están indicados en esta planilla.



-¿Soy yo o hace un poco de frio aquí?



-Hemos inutilizado la calefacción, pero el mobiliario arde muy bien.



-Empieza a dolerme la cabeza.



-El médico no pasará hasta el martes, pero tenemos aspirinas caducadas en 1987. Y un dominó.

