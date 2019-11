La orden al mérito político en desuso Actualmente en España existen tres órdenes civiles cuya actividad es totalmente nula desde la segunda mitad del siglo XX. Una de ellas es la Orden de Cisneros María del Carmen Portugal Bueno

@PortugalBueno

miércoles, 6 de noviembre de 2019, 08:22 h (CET) El derecho premial civil español contempla una orden cuya finalidad es premiar los méritos políticos. Se trata de la Orden de Cisneros creada por Decreto de 8 de marzo de 1944 y regulada por el reglamento del año 1945, vigente hoy en día.



Este año se ha celebrado el 75 aniversario de la aprobación de este galardón al mérito político, creado «para premiar los destacados servicios de quienes demostraron un alto espíritu de entrega en las tareas de engrandecimiento de la Patria», indica el Decreto 99/1976, de 23 de enero, por el que se modifica el de 8 de marzo de 1944 de creación de la Orden de Cisneros. Un objetivo que es concretado en su artículo primero: «La Orden de Cisneros queda constituida como galardón al Mérito Político y se concederá en premio de relevantes servicios prestados a España. Esta Orden podrá igualmente otorgarse a súbditos extranjeros por servicios y méritos contraídos en relación con las Instituciones del Estado en beneficio del pueblo español».



Las categorías establecidas para la Orden de Cisneros son el gran collar, la gran cruz, la banda, la encomienda con placa, la encomienda sencilla, el lazo, la cruz y la medalla de oro. Los titulares de las dos primeras clases reciben el tratamiento de excelentísimo y el resto de ilustrísimo.



Tanto el gran collar como la gran cruz son conferidas mediante decreto por el rey, Gran Maestre de la Orden. El resto de las categorías se otorgan por orden ministerial y en nombre del monarca.



La Orden de Cisneros, al igual que la Real Orden de Damas Nobles de María Luisa y la Orden de África, están inactivas, lo que no significa que estén extinguidas o derogadas de derecho. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Despoblados de ideas La puesta en marcha de una de las brillantes ideas del debate del lunes Gracias Íñigo Los errejonitas sufrirán una derrota en votos, tal vez puedan tener voz en el Parlamento si llegan al 5%, pero seguro que obtendrán, al menos los más importantes, será el agradecimiento de algún cargo segundón en gobiernos territoriales o en alguna empresa relacionada con las grandes o bancos, tiempo al tiempo Mi voto es blanco Lo tenía bastante claro antes del debate, pero después de perder tres horas de mi tiempo ya no tengo ninguna duda; mi voto será en blanco Las regañinas de la Thumberg y el odio entre españoles “El odio ha causado muchos problemas en el mundo, pero no ha ayudado a solucionar ninguno.” Maya Angelou Exceso de información No hay periodista, político, ni censor de la moral en el mundo que pueda hacer nada positivo al atribuirse la potestad de decidir qué es lo que nos interesa y qué es aquello que no debe llegarnos