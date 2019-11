LUCA for Government y la gestión inteligente de la información en las Administraciones Públicas Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 17:02 h (CET) CIC Consulting Informático invita a participar en el Webinar gratuito "El impulso que necesita la Administración Pública" el próximo 28 de noviembre CIC organiza el próximo jueves 28 de noviembre un webinar gratuito centrado en los beneficios de la gestión de la información en una Administración Pública en el ámbito de las consultas y los informes.

Para poder participar en este webinar es necesario realizar una inscripción previa a través de la web www.luca-bds.com/luca-for-government/. Los asistentes podrán conocer la importancia de la gestión de la información dentro de una Administración Pública. También podrán conocer el funcionamiento de LUCA For Government – L4G, una solución ligera de Business Intelligence, la cual permite desde una única plataforma, tener acceso a toda la información corporativa de forma rápida y sencilla. Optimizando los procesos de gestión, se consigue aumentar la eficacia y la autonomía de los usuarios.

La transformación digital de las Administraciones Públicas.

El volumen de datos que diariamente genera una Administración Pública hace casi imposible que todas las interacciones entre Servicios y funcionarios se puedan materializar de forma eficaz y eficiente.

Mediante la transformación digital de los procesos de gestión de la Corporación y el uso y explotación más eficaz de los datos, se pueden obtener resultados optimizados los cuales redunden en un mejor servicio, tanto a los usuarios internos de la propia Administración, como al ciudadano, aportando información de calidad de una manera más ágil.

El Ayuntamiento de Santander es una de las administraciones que ha implantado esta solución, para pasar de la información al dato útil para la Corporación, con esta implantación, se ha conseguido mayor agilidad e importantes ahorros en cuanto al coste de los desarrollos. Puedes ver el Caso de Éxito de L4G en el Ayuntamiento de Santander, de la mano de Marcelino Lucio Saiz, Jefe del Servicio de Informática y Comunicaciones.

Si se desea profundizar en el conocimiento de LUCA For Government y la gestión inteligente de la información, hay que inscribirse en el Webinar del Jueves 28 de Noviembre donde se podrá conocer todo sobre los “Beneficios de la gestión de la información en una Administración Pública en el ámbito de las consultas e informes".

¡Registro gratis en https://luca-bds.com/luca-for-government/ !

Vídeos

Caso de Éxito del uso de LUCA for Government en el Ayuntamiento de Santander



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.