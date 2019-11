Últimos días para que las startups agroalimentarias se presenten a la V convocatoria de Orizont Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 17:18 h (CET) El próximo 11 de noviembre finaliza el plazo de inscripción para formar parte de la convocatoria de Match Point lanzada por la aceleradora. Soluciones vegetales y ecológicas, maquinaria auxiliar, valorización de residuos, tecnologías menos agresivas o packagings más sostenibles, algunos de los retos planteados por grandes empresas del sector como Florette, General Mills, Grupo AN, Grupo Apex, IAN, Iberfruta y Viscofan Se acaba el tiempo para colaborar con los grandes de la industria agroalimentaria. En menos de una semana termina el plazo para que las startups planteen las soluciones a los retos lanzados por grandes empresas del sector como Florette, General Mills, Grupo AN, Grupo Apex, Grupo IAN, Iberfruta y Viscofan a través del Match Point de Orizont. Ya son cerca de 200 las startups interesadas en participar en esta nueva convocatoria de la aceleradora agroalimentaria creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), que cerrará esta quinta convocatoria el próximo día 11 de noviembre.

Los emprendedores tienen la misión de solucionar los retos de estas siete empresas, que buscan evolucionar y adaptarse para alimentar a una sociedad creciente y cambiante. Algunos de los 24 retos lanzados son:

Florette busca startups cuyos productos puedan detectar cuerpos extraños en materias primas o desarrollar elementos o materias primas de base vegetal con un mayor aporte calórico.

General Mills Sistemas busca soluciones de sistemas robóticos colaborativos para manipulación de cargas pesadas.

Grupo Apex busca startups que desarrollen un envase sostenible y protector para aperitivos y extrusionados.

Grupo AN lanza un reto para la digitalización en tareas agrícolas, como la detección de malas hierbas, sensórica, o automatización de riesgo y datos.

IAN está buscando emprendedores que desarrollen un envase sostenible de origen orgánico para sustituir el actual envase de polipropeno.

Iberfruta busca startups que desarrollen biofertilizantes a partir de subproductos o que puedan crear snacks de fruta saludables.

Viscofan quiere implementar soluciones de films biodegradables e impermeables. El total de los retos está detallado en la web de Orizont. Las startups que logren responder a estas demandas obtendrán un contrato de 25.000€ con la empresa en cuestión, así como mentorización profesional y acceso a financiación/capital riesgo de hasta 400.000 euros gracias a Orizont, que las impulsará hacia la escalabilidad para así generar oportunidades de negocio y sinergias con el sector.

Con esta quinta convocatoria de nuevo formato a la que ha llamado Match Point, Orizont se posiciona como el puente entre las startups y las empresas referentes del sector que proponen retos de innovación, con la misión de promover los proyectos de innovación agroalimentaria local, nacional e internacional al mercado.

“La convocatoria está despertando un gran interés hasta el momento” ,confirma Pilar Irigoien, directora gerente de Sodena. “Buscamos startups que sean conscientes de la gran oportunidad que hay en el sector agroalimentario en España y en Navarra en particular, y quieran apostar por él. Es la segunda industria del país, que tiene la mayor proporción de PIB agrario de la Unión Europea. Tenemos la calidad de la tierra, el producto y la presencia de las grandes empresas: cuando los emprendedores se sumen a esta ecuación podrán afrontar los desafíos del sector”.

La convocatoria permanece abierta hasta el 11 de noviembre. Las startups que quieran participar pueden registrarse en https://www.orizont.es/match-point/.

Más información en: www.orizont.es

