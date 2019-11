Innovador proyecto de Vegalsa-Eroski en su almacén central Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 16:06 h (CET) El grupo Vegalsa-Eroski lidera la distribución alimentaria en Galicia con una cuota de mercado superior al 16%. El compromiso de mejora continua con proveedores y clientes le ha llevado a rediseñar junto con Vanderlande la logística de los productos de baja rotación Vegalsa-Eroski es el minorista líder en el sector de distribución alimentaria de Galicia, con una red comercial de 263 tiendas (en propiedad y franquiciadas) y 87 empresas más pequeñas. Sus puntos de venta funcionan bajo las marcas Eroski Center, Eroski Hipermercados, Eroski City, Autoservicios Familia, Cash Record y Aliprox. Su red comercial consta de 263 tiendas y 87 empresas más pequeñas, y tiene un millón de clientes fieles de los establecimientos de Galicia, Asturias y Castilla y León.

A raíz del crecimiento de la facturación, especialmente las ventas online con un incremento del 50%, el suministro de la cantidad necesaria de productos a las tiendas se había convertido en un problema. Vegalsa necesitaba un sistema innovador para dar un mejor servicio a su red de tiendas de todo el noroeste de la Península Ibérica, hacer un uso más eficiente del espacio de su centro de distribución principal e incrementar la velocidad de salida de los pedidos.

Alcanzando límites y buscando soluciones

El centro de distribución de Vegalsa gestiona diariamente alrededor de 4.000 palés en el área de entrada y aproximadamente el mismo número en salidas, suministrando mercancías a temperatura ambiente a unas 350 tiendas. Precisamente, fue la elevada cantidad de referencias y el espacio que ocupaban, lo que llevó a plantearse la construcción de un almacén automatizado capaz de servir a múltiples estaciones de recogida.

Para hacer un uso eficiente del espacio e incrementar la salida de pedidos se necesitaba un sistema innovador. El sistema entró en funcionamiento en junio de 2018. Tras cinco meses de definición del concepto e ingeniería y ocho meses para la fabricación y puesta en marcha de la instalación, Vegalsa-Eroski empezó a operar la solución automática Order Distribution System (ODS) con un AS/RS Microshuttle a plena satisfacción.

El sistema consiste en 17.328 contenedores con 19 niveles y 15 roaming microshutlles en 12m de altura, aunque se pueden ir añadiendo otros nuevos en función de las necesidades. La operativa se gestiona por el sistema de gestión de almacenes (WMS) de Vanderlande, que está vinculado en tiempo real al ERP de Vegalsa, también suministra soporte de mantenimiento y asistencia telefónica como parte del paquete de servicios para todo el ciclo de vida.

Un manejo avanzado del almacén

Gracias a la automatización de todos estos procesos, solo se necesitan 12 horas para hacer el trabajo que antes llevaba un día entero. No hay duda de que la instalación de Vanderlande ha supuesto un importante beneficio para las operaciones de Vegalsa en Sigüeiro. Y es precisamente la satisfacción que están observando en las tiendas y usuarios finales lo que quiere resaltar Fernando Casal: “Todo tiene que ver con los plazos de entrega, que hemos podido reducir gracias al sistema. Los artículos que solían distribuirse semanalmente ahora se distribuyen diariamente en las cantidades correctas, lo que significa una importante mejora en cuanto a la gestión de niveles de inventario. Además, también nos permite gestionar las fechas de caducidad de los productos, mediante el envío de lotes más pequeños”.

Un futuro prometedor

El resultado de la estrecha colaboración entre Vegalsa-Eroski y Vanderlande es un sistema flexible y escalable, aspectos vitales en un sector con picos de temporada que requieren un mayor rendimiento en determinados momentos. Con un futuro que prevé mejoras continuas en las tiendas y la variedad de productos, innovaciones en las compras online y envíos incluso más rápidos, el CD de Sigüeiro está bien equipado para enfrentarse a cualquier reto.

