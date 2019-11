La rinoplastia, una intervención que trasciende de motivos puramente estéticos, según Clínica Elena Jiménez Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 15:14 h (CET) La rinoplastia es una de las intervenciones de cirugía plástica que más está creciendo en el sector y uno de los factores más influyentes, según sostienen desde Clínica Elena Jiménez, es el de la mejora de la salud respiratoria Es común que se asocie una operación de rinoplastia con la búsqueda de mejoras estéticas; no obstante, lo cierto es que cada vez más pacientes acuden a clínicas de rinoplastia en Madrid en busca de una solución funcional a problemas respiratorios o defectos de nacimiento, entre otras causas.

Anomalías que pueden impedir la respiración

En ocasiones, la rinoplastia es la mejor solución para aquellos problemas que dificultan la respiración de las personas, como obstrucciones, modificaciones en la voz, roncopatía, etc.

Estos defectos tienen que ser previamente estudiados por parte del profesional encargado de la operación, ya que, en función de la causa por la que se quiera someter a una rinoplastia, se utilizarán unas técnicas u otras.

También se puede intervenir mediante rinoplastia a aquellas personas que han sufrido un accidente en el que se haya modificado alguno de los elementos que componen esta parte de la cara.

Son comunes las rinoplastias secundarias, que se realiza tras una intervención anterior en la que los resultados no fueron los esperados.

La rinoplastia ultrasónica, una revolución en el sector

La rinoplastia por ultrasonidos ha revolucionado el sector de la cirugía plástica, siendo una de las alternativas más adecuadas para corregir problemas en la nariz, ya sea por cuestiones estéticas o por problemas de salud.

Cada vez más centros especializados aplican los métodos de la rinoplastia ultrasónica por los distintos beneficios que consigue respecto a la opción tradicional.

Especialmente en los casos de rinoplastia primaria (aquella en la que no se ha intervenido antes en la nariz), presenta una serie de ventajas importantes frente al método tradicional:

Menos inflamación y edemas



Más precisión en el remodelado del hueso nasal



Menor peligro de fractura de huesos frágiles



Mejor postoperatorio, con una recuperación más rápida

Clínica Elena Jiménez es uno de los centros de cirugía plástica, estética y reparadora, y medicina estética más prestigiosos a nivel nacional, que cuenta con los mejores profesionales especializados en cada una de las intervenciones que buscan mejorar, ya no sólo la estética, sino también la salud de los pacientes.

