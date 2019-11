Infocopy apuesta por la sostenibilidad Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 12:14 h (CET) En 2020, KYOCERA Document Solutions quiere, entre otros objetivos, revertir su huella de carbono en tres veces gracias a la energía renovable de sus plantas solares Infocopy, distribuidor oficial de KYOCERA Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, puede presumir de estar al lado de la sostenibilidad.

Y es que Kyocera ha posicionado en el corazón de su negocio la sostenibilidad y la protección medioambiental como valores fundamentales, convirtiéndose en una de las organizaciones abanderadas de la lucha a favor de la protección ambiental.

Así, la sostenibilidad del modelo empresarial de la compañía quedó reconocido una vez más en la renovación de la Certificación ISO 14001:2015, la cual supone un reconocimiento que impulsa todos los esfuerzos llevados a cabo por Kyocera.

Desde su fundación hace casi 60 años, el fabricante nipón se ha basado de forma estratégica no sólo sobre valores medioambientales sino también políticas de RSC, pues no se ha limitado al cumplimiento de las normas en materia de legislación laboral y medioambiental sino que es una compañía responsable socialmente, valorando en sus actuaciones el impacto sobre la comunidad, los trabajadores y, por supuesto, el medio ambiente.

Esta política, permitió ya a Kyocera ser pionera hace más de 25 años en la utilización de tecnología ECOSYS, comprometida con la sostenibilidad medioambiental.

Diego Laurenti Ansó, Director Comercial de Infocopy, afirmaba que “Kyocera España implantó ya hace años un programa de gestión medioambiental que nos ha permitido alcanzar las primeras posiciones de sostenibilidad empresarial. Esto ha sido gracias a un sistema de fabricación basado en la durabilidad y la disminución tanto del gasto energético como de las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de los productos”.

Además, cabe destacar que en los últimos años Kyocera ha impulsado diferentes programas de reciclaje, como un sistema de recogida de consumibles utilizados, aparatos electrónicos y eléctricos, y el uso de resina reciclada en los embalajes, evitando la espuma de estireno y los soportes de madera.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.