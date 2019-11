Rentokil Initial combate las plagas en las empresas con sus soluciones digitales PestConnect Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 12:10 h (CET) La multinacional Rentokil Initial es pionera en el uso de un innovador sistema conectado de prevención, monitorización y control de plagas en tiempo real Las empresas pueden llegar a perder 15 millones de euros al año por el efecto de una plaga, con consecuencias que van desde daños en la mercancía almacenada a la falta de control sanitario o trazabilidad. Tener activados sistemas de prevención 24 horas del día y los 7 días de la semana es todo un reto, pero en el caso de industrias con zonas de difícil acceso o en las que se efectúan tareas automatizadas con escasa presencia humana, la protección es aún más vital.

La era de la transformación digital abre posibilidades para que la tecnología incida cada vez más en los procesos y los haga más eficientes. Bajo esta premisa, la multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, ha desarrollado PestConnect, un conjunto de eficientes soluciones digitales de vanguardia para el control de plagas, que combinan sensores, comunicación inalámbrica y procesamiento de datos para detectar, capturar y eliminar las plagas en uno o varios puntos a la vez.

Un paso por delante de las plagas

La experiencia acumulada de más de 90 años de los técnicos expertos de Rentokil Initial y la innovadora tecnología de big data y análisis predictivo crean un innovador método para combatir las plagas en una solución digital que predice, previene y analiza todos los aspectos relativos al impacto de la presencia de plagas en el negocio.

La tecnología detrás de PestConnect permite hacer un mapa de riesgos, identificando las tendencias de las plagas y los riesgos emergentes, a través de un análisis de los focos de origen de la infestación; monitorizar de forma remota mediante un seguimiento las 24 horas del día y los 7 días de la semana, así como envío de alertas apenas se detecta la presencia de las plagas.

El sistema arroja informes personalizados con los que se puede monitorizar, medir y grabar información útil a través del big data y el Internet de las Cosas para combatir las plagas de forma más eficiente, entendiendo su evolución y comportamiento habitual. Desde el portal del cliente, myRentokil, la información se filtra y almacena y se crean informes adaptados a las necesidades de cada usuario.

Sistemas disponibles para pequeñas y grandes empresas

PestConnect cuenta actualmente con las siguientes soluciones que se ajustan a las necesidades de cada cliente para el control de plagas:

RADAR: Sistema de monitorización remota y protección 24/7 contra los ratones. Las unidades de RADAR están conectadas de forma inalámbrica con un Panel de Control que envía una alerta a los servidores de Rentokil Initial en caso de que se detecten ratones. El sistema captura y mata de forma no cruenta a los ratones y los mantiene en su interior para eliminar cualquier riesgo de contaminación.

AUTOGATE: Sistema de monitorización y protección contra ratas. Consta de dispositivos tecnológicos que incorporan productos rodenticidas y están especialmente diseñados para zonas de alto riesgo de plagas de ratas. El producto se mantiene en un compartimiento separado y es liberado solo cuando se detecta la presencia de las ratas, por lo que cumple con la legislación actual que restringe el uso de rodenticidas al aire libre de manera preventiva.

DUAL AUTOGATE: Es una ampliación del AUTOGATE que protege tanto contra ratas como contra ratones.

En palabras del Director General de Rentokil Initial, Joaquín Atienza: “En Rentokil Initial contamos con una tecnología pionera en nuestro sector que permite predecir y adelantarse a la aparición y comportamiento de la posible plaga, permitiéndonos ofrecer un servicio cada vez más personalizado y eficiente. Estamos satisfechos de ser los primeros en implementar esta tecnología y aplicar el internet de las cosas a un sector como el nuestro, el de la prevención y la higiene”.

