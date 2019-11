Las recetas con avena Kölln para las 5 comidas del día Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 11:54 h (CET) La avena ya es parte de desayunos, snacks y de muchas cenas. Lejos de quedarse como un simple alimento que aporta energía y proporciona múltiples beneficios como la mejora de la digestión, del sistema inmunológico y sistema cardiovascular La avena es un cereal muy versátil que se puede incluir en cualquier plato. En Kölln, como expertos en avena, muestran cómo utilizar la avena en las cinco comidas al día.

Desayuno

Para empezar el día con fuerza Kölln propone un batido de frutos rojos con Copos de Avena Solubles junto a las Almohadillas Crujientes de Avena. Los Copos de Avena Solubles se disuelven de manera instantánea en el batido de frutos rojos haciéndolo un poco más espeso y le da consistencia para tomarlo en un vaso o en bol con una cuchara. Por otro lado, las almohadillas serán los toppings que coronen este delicioso batido.

Ingredientes:

- 3 cucharadas de frutos rojos congelados.

- 1 yogur natural.

- 2 cucharadas de azúcar.

- 1 cucharada de Copos de Avena Solubles Kölln.

- Frutos rojos para decorar.

- 1 cucharada de Almohadillas Crujientes de Avena Kölln.

Preparación:

- En un vaso de batidora, se ponen los frutos rojos previamente congelados con el yogur, el azúcar y Copos de Avena Solubles Kölln.

- Triturar muy bien para que no queden trozos y servir inmediatamente en un bol.

- Decorar con frutos rojos y almohadillas.

Almuerzo

A media mañana se puede picar un snack fácil de preparar como las barritas energéticas de Muesli con chocolate. El Muesli de Chocolate de Kölln contiene un 62% de cereales integrales con un 10% de chocolate, otro 10% de chocolate con leche y un 3% de crocante de avellanas.

Ingredientes (para 6 barritas):

- 125 gr de Muesli Chocolate Kölln

- 100 gr de dátiles

- 30 gr de miel

- 40 gr de crema de almendras

- Ralladura de media naranja

Preparación:

- Deshuesar los dátiles dándoles un corte con el cuchillo en el centro. Abrir en dos y retirar el hueso.

- Poner los dátiles en una batidora y triturarlos hasta obtener una pasta. Reservar.

- Por otro lado, en un bol el muesli de chocolate y la pasta de dátiles. Hay que también echar la miel, la crema de almendras y la ralladura de naranja.

- Mezclar muy bien hasta que los ingredientes líquidos empapen bien el muesli y se obtenga una pasta uniforme.

- Poner la mezcla en un molde rectangular y extenderlo muy bien.

- Refrigerar durante al menos dos horas para que sea más fácil cortarlo.

- Una vez pasado el tiempo, cortar en barritas del mismo tamaño.

Comida

¿Quién dijo que la única combinación con la avena es solo dulce? También hay múltiples opciones de comer la avena con recetas saladas. Una propuesta de comida diferente son las gachas de avena saladas con champiñón y huevo. Para esta receta los Copos de Avena Kölln encajan a la perfección. Los Copos de Avena son copos de avena integrales porque se producen a partir del grano de avena entero, germen y capas externas incluidos.

Ingredientes:

- 1 cucharada de aceite de oliva

- 1 chalota

- 5 champiñones

- 30 gr de Copos de Avena Kölln

- 200 ml de agua

- Sal, pimienta

- 1 huevo cocido

- Cebollino fresco

Preparación:

- En un cazo, poner un chorro de aceite de oliva y añadir la chalota pelada y picada en trozos muy pequeños.

- Dorar por ambos lados y después añadir 2 champiñones cortados en láminas; saltear.

- Echar la avena y le dar un par de vueltas para que se tuesten los copos ligeramente.

- Añadir el agua, pimienta y sal al gusto y remover continuamente mientras se espesa a fuego medio.

- Una vez esté espeso, servir y colocar encima un huevo cocido y 3 champiñones que se poden asar durante 4-5 minutos al microondas.

- Decorar con cebollino picado y servir templado o caliente.

Merienda:

Un afterwork también puede ser sano y aportar al cuerpo ricos nutrientes. Una idea muy original es un cóctel de limón, naranja y maracuyá. Para aquellas recetas líquidas Kölln propone sus Copos de Avena Solubles para dar más consistencia de las bebidas y batidos.

Ingredientes:

- 50 ml de zumo de limón fresco.

- 1 cucharadita de azúcar.

- 1 cucharada de Copos de Avena Solubles Kölln.

- 120 ml de zumo de naranja fresca.

- 120 ml de zumo de maracuyá.

- 5 ó 6 cubitos de hielo machacados.

- 1 lima.

Preparación:

- Mezclar el zumo de limón con el azúcar y los Copos de Avena Solubles Kölln

- Añadir los zumos restantes con los cubitos de hielo

- Mezclar y agitar.

Consejo: se puede añadir un poco de zumo de lima al gusto para obtener un sabor más refrescante.

Cena

Para terminar el día se puede preparar un delicioso salmón crujiente de muesli y avena. Para esta receta se emplean los Copos de Avena Kölln y el toque dulce lo aporta el Muesli Crujiente Miel y Frutos Secos Kölln. Contiene sabrosas almendras, avellanas y anacardos.

Ingredientes:

- 2 filetes de salmón fresco.

- 2 cucharadas de Copos de Avena Suaves Kölln.

- 2 cucharadas de Muesli Crujiente Miel y Frutos Secos Kölln.

- Edamame cocido.

- Aceite de oliva.

- Sal gruesa.

- Almendra picada.

Preparación:

- En un bol, poner 2 cucharadas de Copos de Avena Suaves Kölln, 2 cucharadas de Muesli Crujiente Miel y Frutos Secos Kölln, una cucharada de aceite y sal al gusto.

- Mezclar muy bien hasta que todo se integre.

- Por otro lado, poner los dos filetes de salmón en una fuente apta para el horno y sálalos al gusto.

- Extender por encima el crujiente de muesli y avena.

- Hornear a 190º durante 20 minutos y sirvir con edamame cocido como acompañamiento.

Sobre Kölln

La compañía Peter Kölln fue fundada en 1820 y todavía es 100% propiedad de la familia Kölln, actualmente se encuentra a la cabeza del negocio su séptima generación. Kölln es una de las marcas de alimentos más famosas de Alemania, comprometida con un procesamiento minucioso de la avena durante casi 200 años. Alrededor de 60.000 toneladas de avena de procedencia escandinava y alemana procesan al año. El respeto que Kölln tiene por la naturaleza les obliga a fabricar sus productos aplicando rigurosos controles de calidad y a no perder nunca de vista la responsabilidad social. Por ello, se aseguran de gestionar las materias primas y los recursos de un modo considerado y respetuoso con el medioambiente. Su sistema de gestión de la calidad está certificado conforme a los últimos estándares. A Kölln le mueve la pasión y el amor por la avena, eso se ve reflejado en cada uno de sus copos. Y ya sean suaves, fuertes o solubles: siempre son copos integrales. La avena Kölln ya forma parte de la dieta de los españoles que ya están #Locosporlaavena.

