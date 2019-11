Launchyoo, la red social alternativa, lanza su campaña de crowdfunding Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 10:14 h (CET) Launchyoo, la nueva red social internacional perteneciente a la startup española PECH Network Services, ha lanzado su campaña de crowdfunding en la conocida plataforma Kickstarter, con el objetivo de conseguir patrocinadores que colaboren en la finalización del proyecto. La recaudación será destinada al desarrollo de las últimas funcionalidades de la aplicación y a las campañas de marketing que difundirán y expandirán la red social PECH Network Services, startup española con sede en Valencia, se encuentra inmersa en el desarrollo de una nueva red social llamada Launchyoo, que se plantea como la gran alternativa a los modelos ya existentes y promete funcionalidades y características nunca vistas.

Esta red social está trabajando para llegar a su máximo nivel, para ofrecer a sus futuros usuarios los más altos estándares de calidad. Dicha calidad radica tanto en la navegación como en el detrás de la escena, para garantizar la mejor experiencia de uso basada en la ética, la seguridad, la transparencia, la innovación y la sostenibilidad.

La campaña de crowdfunding en Kickstarter

El lunes 28 de Octubre, Launchyoo ha iniciado su campaña de crowdfunding para llegar a todos aquellos que, interesados en este gran proyecto, quieran colaborar en la etapa final puesta a punto, para poder lanzarla con todas sus funcionalidades.

La recaudación será destinada a finalizar la adaptación de la aplicación a todos los dispositivos electrónicos, a mejoras estéticas y funcionales, a la gestión segura de datos en la nube, y otros aspectos que dotarán a Launchyoo de unicidad. Pero además, parte de este presupuesto será destinado a la campaña de marketing, ya que mientras más se invierta, más personas podrán conocer esta red social y descubrir todas las novedades que trae consigo.

La campaña se encuentra activa en la plataforma Kickstarter hasta el día 27 de Noviembre, a la espera de aquellos que crean en el proyecto y que quieran sumarse y colaborar.

Funcionalidades novedosas de la aplicación

Esta nueva red social se presenta como una alternativa real, que además trae novedades técnicas. Launchyoo no utilizará algoritmos de inteligencia artificial sino que gestionará el contenido mostrado mediante palabras clave sugeridas o que el mismo usuario proporcionará; la relación o cercanía con cada contacto también será indicada por el usuario, quien podrá otorgar distintos niveles de relevancia; contará con diversos muros de contenido para diferenciar la información; y además habrá varios tipos de perfiles (no sólo el personal y el de empresa) que se adaptarán a todos los estilos de usuarios existentes.

Por otra parte, propone una gestión de las notificaciones, las noticias falsas y el contenido inadecuado muy eficiente, responsable y con alto nivel de humanización. Relacionado a esto, también presenta la funcionalidad "socialización activa" para conectar con aquellos que estén cerca y que tengan gustos comunes.

Y por último, y como más importante, Launchyoo basa todas sus actividades en la ética, la transparencia, la seguridad y la sostenibilidad, valores altamente demandados en la actualidad.

Para más información:

management@launchyoo.com

+34 605 32 98 55

www.launchyoo.com

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.