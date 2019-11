En Biopyc ofrecen una técnica eficaz para eliminar definitivamente las termitas Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 09:18 h (CET) La aparición de termitas puede traer graves consecuencias, no solo en objetos de madera como los muebles, marcos de ventanas y puertas, sino que puede afectar a grandes elementos como pueden ser las vigas de una casa, llegando a provocar daños graves en la estructura de la vivienda. Desde Biopyc informan que es de vital importancia actuar rápidamente para eliminarlas Las termitas son una de las plagas más temidas. Su aparición puede traer graves consecuencias, no solo en objetos de madera como los muebles, marcos de ventanas y puertas, sino que puede afectar a grandes elementos como pueden ser las vigas de una casa, llegando a provocar daños graves en la estructura de la vivienda. Desde Biopyc informan que es de vital importancia actuar rápidamente en caso de detectar indicios de la existencia de estos insectos.

Las termitas viven en colonias y el termitero suele estar en el subsuelo a más de cuarenta metros de los lugares donde aparecen los ataques. Y por lo general, se introducen en las estructuras sin ser detectadas a través de vías ocultas en los muros y suelos de los cimientos. Aunque las termitas son muy importantes para el medio ambiente, al igual que sucede con cualquier otra especie, se convierten en todo un problema cuando invaden el espacio vital, ya sea la vivienda o negocio.

Tanto si las termitas atacan a su domicilio, a su empresa o a un edificio público, hay que tomar medidas de la manera más rápida posible. Al contrario de la creencia popular, los insecticidas convencionales no acaban con el termitero, ya que solo acaba con las pocas termitas que se alcance. Por lo tanto, es recomendable pedir ayuda un profesional en plagas.

En Biopyc ofrecen el sistema de cebos con mezclas de madera, una técnica eficaz para la eliminación definitiva de las termitas con garantía de éxito. Estos no son tóxicos inmediatamente, permitiendo a las obreras transportarlo al termitero. Es cuando todo el termitero se alimenta de ese cebo cuando mueren las termitas. El servicio de Biopyc garantiza la eliminación definitiva de los termiteros y para ello realizan inspecciones y revisiones regulares para observar la evolución de la plaga hasta su completa desaparición, de la manera más rápida y discreta posible.

En Biopyc, aplicador autorizado, utilizan el sistema de cebos SENTRITECH, con la garantía de DOW AGRO SCIENCES y SANITRADE.

