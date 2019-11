Sistema Masa, 25 años de experiencia en fachadas ventiladas Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 08:02 h (CET) La empresa Sistema Masa, dirigida por Eduard Aguiló Balet, ha celebrado un cuarto de siglo. Actualmente, esta compañía especializada en el diseño y la fabricación de anclajes y fijaciones para fachadas ventiladas, puede presumir de una gran internacionalización, puesto que tiene presencia en países como Alemania, Emiratos Árabes, Canadá, Chile o Estados Unidos, entre otros Sistema Masa, empresa pionera en España en cuanto a fachadas ventiladas, ha cumplido 25 años. Esta andadura comenzó en el año 1989, cuando Eduard Aguiló Riu tuvo la oportunidad de participar en la construcción de una fachada ventilada en piedra. En aquel momento, comprobó que no existían soluciones para este tipo de fachadas en el ámbito español. A raíz de ello, Aguiló Riu vio una gran oportunidad de mercado. Se inició la actividad en el año 1992 con la construcción de la fachada ventilada de la Universidad Pompeu Fabra en Las Ramblas de Barcelona y, finalmente, en el año 1994 se creó la empresa Sistema Masa.

Entre sus principales características, siempre ha destacado su gran profesionalidad. “Siempre nos hemos distinguido por ser una empresa muy profesional y muy seria. De hecho, somos de las pocas en nuestro ámbito que cuenta con un equipo técnico integrado por seis personas. Esto nos aporta un producto y un servicio técnico con un valor añadido muy alto, aspectos muy bien valorados por los arquitectos”, explica Eduard Aguiló Balet. Concretamente, el equipo técnico está formado por arquitectos, delineantes y, también, una ingeniera, un hecho diferencial y con un valor añadido muy alto.

Asimismo, también destaca su flexibilidad, ya que se adapta a las exigencias de cada cliente, independientemente de la fachada, el revestimiento o la ubicación del mismo.

Desde su creación, la empresa no ha parado de cosechar éxitos como, por ejemplo, la obtención del certificado ISO–9001 en el año 2000. También, la construcción de su obra más grande en el año 2007, el Hospital Campus de la Salud en Granada, con un total de 42.000 m2; o la participación como ponente en la redacción de la normativa española "Anclajes para revestimientos de fachadas de Edificios" en el año 2001.

En definitiva, Sistema Masa ha revolucionado el sector de las fachadas ventiladas en España y, además, continúa en búsqueda de productos que otorguen un valor añadido a la marca. Tal y como afirma Eduard Aguiló Balet: “Nuestro objetivo es continuar en la misma línea que hemos seguido hasta ahora, destacar por contar con un departamento técnico potente, ser flexibles para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y seguir desarrollando soluciones con certificados de ámbito europeo”.

Más información en http://www.sistemamasa.com/

