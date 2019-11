Masajes eróticos para parejas: Una forma de explorar la sexualidad y romper con la monotonía

Una relación de pareja estable y duradera se basa en la confianza y el reconocimiento entre las dos personas que han decidió compartir cada aspecto de su vida. Las relaciones íntimas permiten reconocer en el otro sus miedos, deseos y generar una compenetración emocional y espiritual, que se refleja en la interacción diaria en los diferentes aspectos de la vida.



Abrir la mente a tener experiencias eróticas que permitan fortalecer la relación, servirá para vigorizar y reavivar la llama de la vida en pareja que hará que la unión entre dos personas sea sana y duradera.



Un escape de la rutina Luego de muchos años de relación, las parejas se ven envueltas en un ciclo de rutinas que afectan la comunicación y alejan a la otra persona de manera inconsciente. En muchos casos, producto de largas jornadas laborales, compromisos y la dedicación al hogar, las personas suelen alejarse y no prestar atención a los cuidados de la relación. Para romper con esta monotonía y devolverle la magia que los unió desde el principio, en Masajes Dharma podrán devolver la conexión intima y sensual que una pareja requiere para mantener la pasión encendida.



Los masajes son técnicas terapéuticas que nos permite conocer nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestra pareja, mediante técnicas de exploración que ayudarán a descubrir los gustos de cada uno para aumentar el placer y la conexión en el acto sexual. Un centro de masajes eróticos en Barcelona como Masajes Dharma, cuenta con un grupo de profesionales que te guíen en el proceso de explorar tu sexualidad, dejando de lado los tabúes que muchas veces nos reprimen, para que puedas compartir con tu pareja de una forma más abierta y placentera.



Masajes tántricos: alternativas eróticas para revivir la pasión El masaje tántrico es una técnica para explorar la sexualidad del cuerpo y disfrutar del placer de un orgasmo sin necesidad de recurrir a la penetración. Los lugares que ofrecen masajes tantra en Barcelona están diseñados para que las personas aprendan a disfrutar de su sexualidad y puedan aplicarlo solo o con su pareja. Las sesiones de pareja han sido pensadas con la intención de lograr una mayor conexión en la intimidad, que permitirá mejorar la comunicación entre los involucrados y aumentar los niveles de confianza.



Cada persona entiende la sexualidad de una manera distinta, lo que ocurre frecuentemente es que este tema viene cargado de muchos prejuicios y tabúes que afectan el disfrute libre y espontáneo. Liberar la imaginación y abrirse a sentir plenamente cada sensación es algo que requiere de práctica y confianza, el deseo es algo natural que pertenece a nuestro cuerpo y debemos aprender a satisfacerlo. Por tanto, estas técnicas nos permitirán gozar a plenitud de nuestra sexualidad, y hará que tengamos un estilo de vida más relajado y lleno de satisfacción.



Beneficios de los masajes eróticos en pareja Con el tiempo los encuentros sexuales entre las parejas terminan convirtiéndose en un acto de compromiso para complacer al otro, o en encuentros esporádicos y cortos. Retomar el disfrute de estos momentos de intimidad requiere de un esfuerzo de ambos para lograr una conexión que no se limita al acto de penetración, sino que involucra la espiritualidad y las emociones que cada uno experimenta al entregarse al otro.



La práctica de masajes eróticos en pareja permite aprender nuevas técnicas de seducción que despierten la llama en la pareja. Además, da la posibilidad de explorar el cuerpo de la otra persona para descubrir sus puntos erógenos y regalarle la mayor satisfacción en cada encuentro. Es un momento tan íntimo que ayuda a mejorar la comunicación, ya que la idea es que ambos estén abiertos a expresar sin pudor las cosas que les gustan y aquellas de las que no disfrutan. No hay nada más frustrante en un encuentro íntimo que tener que hacer algo que no te gusta.



Estas técnicas, basadas en la relajación y el autoconocimiento ayuda a controlar los problemas de disfunción eréctil, ya que despierta la sexualidad interior y da una nueva perspectiva de los encuentros sexuales. Disfrutando de cada momento a partir de la entrega y la conexión espiritual con la otra persona.