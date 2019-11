Los 100 ricos son 1.500 millones más ricos Amancio Ortega mantiene el primer puesto con una fortuna de 63.000 millones, equivalente a la riqueza de los 43 ricos que le siguen en la clasificación Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 5 de noviembre de 2019, 09:37 h (CET)

Forbes España ha anunciado una nueva edición de la lista de “Los 100 españoles más ricos”, que recoge las principales fortunas del país. El ranking analiza no solo la riqueza, sino cómo gestionan su patrimonio y estudia el valor de mercado de sus empresas, sus propiedades inmobiliarias, suntuarias y su liquidez.



En total, la riqueza de las 100 fortunas de España en 2019 suma 148.200 millones de euros, un 1% más respecto al dato de 2018. Además, las 5 primeras fortunas de la lista suman 78.800 millones y suponen el 50,3% del total de la riqueza. Los cinco ricos más destacados son Amancio Ortega, Sandra Ortega, Rafael del Pino, Miguel Fluxà y Juan Roig.



Un año más el ranking está liderado por el fundador de Inditex Amancio Ortega, cuyo patrimonio supera los 63.000 millones de euros, el equivalente a los 43 ricos que le siguen en la clasificación. Ortega ha aumentado su fortuna en el último año en 5.000 millones de euros y mantiene su estrategia de inversión en activos inmobiliarios cuyo valor neto se estima en 7.500 millones. Además, la cotización de Inditex se ha recuperado hasta alcanzar los más de 87.000 millones de euros.



El segundo puesto lo mantiene su hija Sandra Ortega con 6.000 millones de euros y el tercero, este año, recae en Rafael del Pino, accionista mayoritario de Ferrovial, que con más de 4.000 millones adelanta al presidente de Iberostar, Miguel Fluxá (3.000 millones), y a Juan Roig, presidente de Mercadona, que desciende al quinto puesto con 2.700 millones de euros. Del Pino ha aumentado su fortuna en 1.100 millones más durante el último año, lo que equivale a 3 millones de euros por día.



Veintiséis mujeres entre las 100 fortunas En cuanto a la división por géneros, la Lista Forbes 2019, incluye entre las cien fortunas de España a 26 mujeres, que acumulan una media de 900 millones de euros, con Sandra Ortega al frente. Alicia Koplowitz y María del Pino Calvo-Sotelo, octavo y décimo puesto de la lista con 2.000 y 1.700 millones de euros, completan el top tres.



Además, esta última edición incluye la incorporación de seis mujeres que desempeñan cargos de responsabilidad en empresas de referencia, como: las hermanas Alicia y Mercedes Daurella (51ª), accionistas de Coca-Cola Iberian Partners; Liliana Godía Guardiola (57ª), accionista de Naturgy; Carlota Galán Ruiz (65ª), accionista de El Corte Inglés; las hermanas Magdalena y María Canivell (84ª), accionistas de Grifols; Aurelia Carulla (93ª) de Agrolimen; y Montserrat Grifols (94ª), accionista de Grifols.



Tocados por el Brexit Las grandes fortunas con intereses en Reino Unido podrían perder parte de su riqueza debido en gran parte a las fluctuaciones del tipo de cambio de la libra con el euro. Es el caso de Daniel Maté, accionista de Glencore, que ocupa la decimotercera posición con 1600 millones de euros y que ha visto descender su fortuna en 455 millones desde 2018.

Por su parte, la fortuna de los hermanos Cosmen, accionistas del grupo británico National Express Group, se valora en 590 millones frente a los 725 millones que anotaban en 2018. Sus acciones cotizan en libras, que ahora valen menos, y al cambio reciben menos euros por sus dividendos en libras.



Madrid concentra el mayor número de ricos En los últimos años, las mayores fortunas del país han desplazado su residencia y también la sede de sus ‘holding’ a ciudades distintas del lugar de origen, esto ha hecho que Madrid sea la comunidad que más empresas y riquezas atrae a su autonomía, 45 en total, que suman 32.000 millones de euros. Buena parte proceden de Cataluña, País Vasco, Murcia, Castilla y León y Asturias.



El top tres de los más ricos de Madrid lo forman Rafael Del Pino, accionista mayoritario de Ferrovial con 1.400 millones de euros, Juan Abelló Gallo, presidente de Torreal con 2.200 millones de euros, y Alicia Koplowitz con 2.000 millones de euros.



Con 19.600 millones de riqueza acumulada, Cataluña está entre las comunidades más afectadas por el movimiento de fortunas. Cantabria, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana o el País Vasco también se han visto influidas por dicho movimiento.



En cambio, las autonomías que retienen riqueza son Galicia, Aragón, Baleares y Canarias. Por su parte, Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja no tienen ningún representante entre los 100 más ricos.



Julio Iglesias, el único artista en la lista Además de empresarios, la Lista Forbes también recoge la fortuna de rostros conocidos del mundo de la cultura, la música o el deporte en nuestro país. Este último ranking mantiene a Julio Iglesias, como único artista de la lista, con 800 millones de euros. El cantante español cae del puesto 34 al 37.



Fuera del ranking se encuentran algunos de los deportistas más laureados en España, entre los que cabe destacar las fortunas del tenista mallorquín Rafael Nadal con 225 millones o la del piloto español Fernando Alonso con 180 millones de euros.



