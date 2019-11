TelyNET sales, APP móvil para una solución global a vendedores propios y a venta terciaria - distribuidores Comunicae

martes, 5 de noviembre de 2019, 06:02 h (CET) Telynet cumple dos años desde la apertura en CDMX con TelyNET sales como producto estrella. TelyNET sales, el producto de software móvil para dar una única solución global tanto a vendedores propios como a venta terciaria (distribuidores) Dos años hace desde que Telynet abrió en CDMX.

Muchos son los recuerdos de cuando la multinacional aterrizó en ese gran país. Y han vivido grandes retos que ha llevado a la compañía al crecimiento, cerrando grandes y exitosos proyectos.

Forman un gran equipo con alto espíritu de compañerismo, lo que les mantiene en la preferencia entre sus clientes en México y Latinoamérica.

Entrevista a Mauro Afonso - Territory Manager Latino América:

“En Telynet, contamos con la más amplia gama de soluciones integrales en el mercado, lo cual nos permite dar atención de calidad a empresas que requieren desde operaciones simples, hasta lo más complejo para controlar, soportar y gestionar sus procesos de ventas y distribución. Telynet empresa versátil y flexible que en una misma aplicación logra la gestión y configuración de los diferentes roles y perfiles de nuestros usuarios como Preventa, Auto-venta (Venta Directa), Reparto, Televenta, Supervisor, etc., de esta forma garantizamos a nuestros clientes cualquier cambió de estrategia. Sobresalientes en aplicaciones de calidad reconocida a nivel mundial, cuenta con la más avanzada tecnología como el uso de Inteligencia Artificial, lo cual nos destaca ante cualquier otra aplicación en el mercado.

Orgullosamente con más de 300 clientes en los 4 continentes (Europa, África, Asía y América), nuestra amplia experiencia nos da ese valor agregado, lo que nos permite implementar proyectos de alta calidad y garantía de éxito".

Según palabras de Adriana Valero Bernal, Project Manager:

“En Telynet continuamos apoyando fuertemente a nuestros clientes, brindando soluciones para mejorar la eficacia y eficiencia de su fuerza de ventas, ahorrando costos y tiempo en sus procesos de venta.

Visualice sus ventas en línea, movilice sus reglas de negocio a TelyNET sales en la nube e inicie una mejor gestión de la relación de sus clientes automatizando su fuerza de ventas".

'No comercializamos productos, GENERAMOS relaciones de negocio a largo plazo'.

