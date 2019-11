Bank of Africa utilizará una plataforma de la compañía española AIS Group para evaluar sus créditos en 15 países de la región Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 16:54 h (CET) 15 países africanos en los que opera el Bank of Africa, entidad perteneciente al grupo marroquí BMCE, uno de los más importantes de la región, utilizarán la Plataforma de Evaluación de Solicitudes de Crédito desarrollada por la empresa española AIS Group La herramienta de AIS Group utiliza reglas y filtros para sistematizar y automatizar el flujo de concesión de créditos a particulares, autónomos y pymes, ya que en estos países todavía es bastante común realizar la evaluación de las solicitudes de forma manual, de manera que los criterios no son siempre homogéneos. “El objetivo es fomentar un banca inclusiva y facilitar el desarrollo de la pyme y la microempresa africana, muy necesitada de financiación”, comenta Daniel Torrents, Area Manager de AIS Group para África.

La plataforma incluye un motor que permite integrar y procesar toda la información interna de las entidades, así como información externa proveniente, por ejemplo, de credit burós, y cumple con los requisitos regulatorios exigidos a Bank of Africa. Además, incluye también el modelo de responsabilidad social corporativa (RSC), impuesto al banco por sus accionistas.

Según Torrents, está previsto integrar la plataforma en los 15 países antes de final de 2019, para que estén operativos a partir del 1 de enero del próximo año. De esta manera, a partir de esa fecha, todas las operaciones de Bank of Africa en Kenia, Uganda, Mali, Costa de Marfil, Benín, Burkina Faso, Togo, Ghana, Tanzania, Madagascar, Nigeria, Senegal, Ruanda, República Democrática del Congo y Djibouti, se formalizarán a través de la plataforma.

El uso de la plataforma de AIS y la consiguiente automatización y homogenización de criterios a la hora de conceder créditos, permitirá a Bank of Africa mejorar su productividad en esta labor, reducir sus tiempos de evaluación de las solicitudes y su coste operativo.

AIS Group, fundada en Barcelona en 1987, fue pionera en la introducción de los sistemas de evaluación automática de créditos (scorings) en la banca española. Unos sistemas que a lo largo de las décadas de los 90 y los 2000 exportaron a entidades de casi todos los países latinoamericanos. “Ahora es el turno de África”, dice su fundador y actual presidente, Ramon Trias. “Nuestros sistemas han evolucionado mucho desde el arranque de la compañía y actualmente aplicamos técnicas como el machine learning a nuestros modelos para seguir generando valor a partir de los datos para poder tomar las decisiones óptimas. Si además ayudan al desarrollo y bienestar de las personas y su economía, como ocurre en este proyecto, nuestra satisfacción es máxima”, añade el fundador de AIS Group.

