Sigüenza se pone flamenca en noviembre

El cartel lo encabeza Matías López, El Mati, último ganador del más prestigioso certamen flamenco, la Lámpara Minera de La Unión. Pero el ciclo no es solo un concierto. Antes, la cantaora Naike Ponce y el guitarrista Maurizio Delrio recorrerán el flamenco más tradicional y, en sesión matinal, la compañía de Isabel Olavide con su espectáculo 'A Nuestro Ritmo' mostrará las posibilidades del flamenco para integrar a personas con discapacidad En noviembre, Sigüenza se pone flamenca. El viernes 8, y el sábado 9 noviembre, la ciudad del Doncel acogerá la segunda edición del Ciclo de Flamenco Ciudad de Sigüenza. Lo organiza la Asociación local sigüenz(A)rte, en colaboración de Café-Bar L´Antigua, y del Ayuntamiento de Sigüenza.



Matías López, El Mati, de 34 años, es un cantaor barcelonés, de padres extremeños, con una ya larga trayectoria profesional que ha coronado este mismo año con la victoria en el Festival de Cante de las Minas, de La Unión (Murcia). Allí consiguió el mayor galardón al que puede aspirar un joven cantaor: la Lámpara Minera. Heredero de la escuela catalana de cante de la que proceden recientes talentos como Duquende, Mayte Martín o Miguel Poveda, en Sigüenza el Mati podrá mostrar su manera personalísima de interpretar el cante. El concierto tendrá en el Café Bar L’Antigua, el sábado 9, a las 20:30 h (Entrada/donativo 10 euros).



Un día antes, el viernes 8, a la misma hora y en la misma sala, la cantaora Naike Ponce y el guitarrista Maurizio Delrio harán un en recorrido por los principales palos del cante (Entrada/donativo 10 euros). Naike, originaria de Sanlúcar de Barrameda, es una cantaora y bailaora de carácter, como suelen ser los artistas de su tierra. Viene acompañada por Maurizio del Río, un guitarrista de amplísima trayectoria internacional.



Habrá un tercer evento el sábado 9 a las 12:30 en el auditorio El Pósito, donde 'A Nuestro Ritmo' (entrada gratuita), la compañía que dirige Isabel Olavide, mostrará la capacidad del flamenco para integrar a personas con diversidad funcional. La compañía, formada por bailaores con discapacidad de todas las edades, promueve actividades que favorecen su bienestar social, cultural y artístico.



Las reservas de localidades para los dos espectáculos de pago se pueden hacer por anticipado en siguenzarte@gmail.com. La entrada para ver el espectáculo de baile es llibre, hasta completar aforo.



El II Ciclo de Flamenco Ciudad de Sigüenza fue presentado este fin de semana en la oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid. María Hernando, vicepresidenta de sigüenz(A)rte, puso en antecedentes al público sobre las actividades de una asociación que apuesta por una oferta de espectáculos en vivo. “La música en directo, sana”, afirmó. Hernando contó que el ciclo “surgió a partir de la idea de un paisano, guitarrista de flamenco, David Monge, de abrir el género a la austera Castilla”, señaló. El primer ciclo, que tuvo lugar el año pasado, “tuvo una acogida fantástica, lo que nos animó a continuarlo”, añadió, desglosando después todas las propuestas, y animando al público a acudir, también el próximo fin de semana a la Ciudad del Doncel.



El concejal de Turismo, José Antonio Arranz, estuvo presente en la presentación. El munícipe laureó la propuesta de siguenz(A)rte, “una asociación activa, que no para de hacer cosas, que nace del interés de mucha gente para que Sigüenza esté presente en todos los ámbitos y que, por lo tanto, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento”, afirmó en Madrid.



Acompañando la presentación estuvo también Isabel Olavide, bailaora, coreógrafa, directora y profesora de Danza. Su desarrollo profesional se realiza en distintas compañías de danza española y flamenco, entre ellas la Compañía de Rafael de Córdoba y Antonio Gades. Participa en la película El Amor Brujo dirigida por Carlos Saura y Alma Gitana dirigida por Chus Gutierrez. Desde 2003 es directora de la Compañía A Nuestro Ritmo integrada por bailarines con síndrome de down, realizando distintos espectáculos que quieren sensibilizar al público hacia otra manera de ver y hacer danza, apostando por la diversidad en las Artes Escénicas.



Asimismo, el gran guitarrista, Maurizio Delrio, quiso acompañar la presentación con el arte de las seis cuerdas. Nacido en Cerdeña en 1977, ya desde niño empieza a interesarse por la guitarra e inicia sus estudios con el maestro Ricardo Bini en el conservatorio de música de Pistoia (Florencia). Se perfecciona de forma particular con grandes maestros y personalidades de la guitarra como Juan Ramón Caro, José Jimenez “El viejin” y Dani de Morón.



Desde el año 2005 comienza su carrera artística con su proyecto personal y contando con la colaboración de diferentes artistas de renombrada calidad, participa en diversos festivales de música dentro y fuera de Cataluña, como el Kesse de Tarragona o el de músicas del mundo de Bruselas. Maurizio es Flamenco en estado puro.

