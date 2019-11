Consejos para conservar en buenas condiciones los objetos delicados de la casa, según OhMyBox!

• Algunas pertenencias como cuadros, instrumentos o botellas de vino necesitan de unos cuidados especiales para no estropearse • Guardar estos objetos en trasteros urbanos es una solución perfecta para mantenerlos en buen estado y al mismo tiempo ahorrar espacio Con los años, se acumulan pertenencias que son susceptibles de sufrir daños si no se guardan en los lugares destinados para ello. Los cuadros, los instrumentos musicales o las botellas de vino son algunos de los objetos delicados que más se suelen acumular en casa. Además, vivir en viviendas pequeñas es cada vez más común, por lo que la falta de espacio se convierte también en un problema para poder almacenarlos correctamente.

Según los expertos, una de las mejores alternativas para dar solución a esta problemática es alquilar un trastero urbano que cumpla con todos los requisitos necesarios. “No es lo mismo guardar ropa o muebles que almacenar obras de arte u objetos de coleccionista que necesiten cuidados especiales. Por eso, es de vital importancia asesorar a los usuarios sobre los espacios disponibles y sus características para que puedan seleccionar el más adecuado a sus necesidades”, explica Nicolás Pérez, CEO y cofundador de la empresa líder en alquiler de trasteros urbanos OhMyBox!

Sin embargo, además de poder contar con un espacio adecuado donde guardar estos objetos, también es imprescindible seguir algunos consejos sobre cómo conservarlos.

Según la AESS (Asociación Española de Self Storage), los objetos fabricados con madera, como instrumentos musicales y otros similares son los más susceptibles de sufrir daños en caso de que no se almacenen correctamente. Los hongos, la luz solar, los cambios extremos de temperatura, el polvo y la humedad son grandes enemigos de estos objetos. Para evitarlos, es importante limpiarlos correctamente antes de guardarlos en un sitio que tenga buena ventilación, sin incidencia del sol ni de cambios bruscos de temperatura.

Otro de los objetos más delicados son los cuadros. Antes de guardarlos hay que revisar que no tengan polvo. En caso de que estén sucios, es necesario limpiarlos cuidadosamente. También es muy importante que estén enmarcados, ya que de esta forma se protegerán las esquinas y se evitará que se cuarteen o se rajen.

Una vez preparados para almacenar, lo primordial para que un cuadro se conserve bien es guardarlo en un lugar frío, seco, oscuro y, sobre todo, libre de insectos. Además, es imprescindible recubrir cada obra de arte con poliestireno, para que así no sufran arañazos. También es esencial guardar las pinturas de forma vertical. De esta forma, ocuparán menos espacio y quedarán más protegidas.

Finalmente, uno de los productos más habituales que se guardan en casa y que es susceptible de estropearse si no se conserva en buenas condiciones es el vino. Para que sea apto para su consumo y no pierdan sus propiedades, las botellas de vino deben estar en un sitio oscuro, con una temperatura estable y controlada. La temperatura ideal es entre 10 y 15ºC, en un sitio con ventilación y alejado de fuertes olores. Además, las botellas no deben guardarse de pie, si no de forma horizontal o, en su defecto, boca abajo.

Por todo ello, un trastero es una de las opciones cada vez más recurridas para almacenar este tipo de objetos que necesitan un espacio y unas condiciones determinadas para conservarlos adecuadamente.