Blarlo explica qué pasaría si tras el Brexit el inglés deja de ser el idioma oficial de la UE Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 14:46 h (CET) El inglés es el idioma oficial de la Unión Europea desde 1973, año en el que Reino Unido se incorporó a la entonces Comunidad Económica Europea, junto con Irlanda y Dinamarca. Antes, las lenguas originales de trabajo de CEE eran el francés, alemán, italiano y neerlandés. Blarlo, la empresa de traducción online explica cuál va a ser la repercusión del cambio con el Brexit El inglés es la lengua oficial en tres de los Estados miembro, pero solamente Reino Unido ha optado por elegirlo oficialmente en Bruselas; ya que Irlanda optó por el irlandés y Malta por el maltés. Es por esto que en varias ocasiones se ha abierto un debate sobre el futuro idioma oficial de la UE.

Una vez se ejecute el Brexit y con ello la salida de Reino Unido, únicamente Irlanda tendrá como lengua materna el inglés, lo que representa un 1,2% de los ciudadanos de toda la Unión Europea (5 millones de habitantes).

Carmelo Gayubo, CEO de Blarlo, plataforma online de traducción de textos y audios, ha explicado: “Hay que recordar que el francés ya fue el idioma principal en la UE incluso después de la entrada del Reino Unido e irlanda en 1973, pero que finalmente en 2004 el inglés pasó a ser el idioma principal tras la incorporación de varios países de la Europa del Este”

Este debate además ha sido potenciado por políticos como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, o el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en varias ocasiones han afirmado que el inglés pierde peso en la Unión Europea y que el francés va ganando terreno.

¿Cuál sería entonces el idioma oficial?

La Unión Europea tiene 24 idiomas oficiales, pero el inglés es el idioma extranjero más estudiado y dominado por los europeos. Más del 80% de los alumnos de primaria y el 95% de los estudiantes de secundaria eligen el inglés como segunda lengua. Además, el inglés es lengua de los negocios.

Según un estudio de la Comisión Europea, el 47% de los europeos sabe inglés, el 30% alemán, el 23% francés, el 15% italiano y el 14% español. Por lo tanto, el francés es la tercera lengua más hablada en Europa y el español es segundo idioma más hablado del mundo con 400 millones de hablantes. En tercer lugar se posiciona el inglés, 360 millones de personas lo tienen como lengua materna y 500 millones lo adoptan como segunda lengua. Y por último, el francés es hablado por 274 millones de personas.

Sin embargo, la mayoría de los documentos de trabajo de la Unión Europea se escriben originalmente en inglés antes de traducirse a otra lengua. Muchos comunicados de prensa se publican inicialmente sólo en inglés y se traducen posteriormente, cuando ya no sirven para nada (al menos a los periodistas).

Respecto a esto, Gayubo ha destacado: “Evidentemente el idioma de los negocios es inglés y seguirá siendo el idioma oficial de la Unión Europea mucho tiempo, ya que es la segunda lengua de la mayoría de los europeos. Pero si se produce el Brexit, sería paradójico mantener como idioma oficial, un idioma que no ha sido elegido por ninguno de los estados miembros como idioma para comunicarse dentro de la UE. En este caso la UE debería plantearse a medio plazo apoyar otro idioma como el alemán, el francés o por qué no, el español”.

“Pero son decisiones estratégicas que llevan mucho tiempo para implantarse, ya que deberían ir acompañadas de cambios en la enseñanza, en la formación, para hacer del idioma elegido la segunda lengua de los europeos.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.