StormGain revoluciona el mercado de criptodivisas con intereses garantizados

lunes, 4 de noviembre de 2019, 14:54 h (CET) La nueva plataforma de trading, especializada en criptodivisas, ofrece un 10 % de interés anual garantizado, en depósitos a partir de 100 USDT. La plataforma, creada en 2019, opera en 158 países, siendo España el tercer país por número de clientes. StormGain ofrece cuentas demo para todo tipo de inversores, así como Señales de Trading para criptomonedas El mercado de criptodivisas es altamente rentable, pero habitualmente requiere que los traders asuman riesgos elevados. StormGain nueva plataforma de trading, tiene como objetivo facilitar las operaciones con criptomonedas, proporcionando las máximas oportunidades para obtener ganancias, por lo que garantiza incrementar las inversiones mediante un interés anual del 10 %, sin ningún riesgo.

La plataforma pone a disposición de sus clientes trading con multiplicador de hasta 100x, permitiendo a los inversores ejecutar estrategias más complejas y activas. En promedio, dependiendo del instrumento y el tipo de operación, la comisión habitual es del 14 %, mientras que StormGain devuelve a los inversores el 10 %, cerrando así el ciclo, con un retorno de interés en la inversión.

Por otro lado, StormGain ofrece a los operadores cuentas demo de forma gratuita que no requieren conocimientos especiales de trading. Las cuentas se financian con 50.000 USDT (Tether, cuyo valor es igual a 1 dólar), para poder operar. La funcionalidad de las cuentas demo es similar a las cuentas reales, permitiendo realizar todo tipo de operaciones. Estas cuentas son útiles, tanto para los inversores sin experiencia como para los avanzados, ya que facilitan poder probar el mercado de criptodivisas sin tener que depositar fondos propios, es decir, sin riesgo financiero, además de contar con formación específica directamente en la plataforma.

Las cuentas demo permiten configurar varias alertas para estar al tanto de todo lo que sucede en el mercado. Gracias a la sencillez para configurar la cuenta, los 'traders' pueden comenzar a usar una demo y cambiar a una cuenta real cuando dominen la funcionalidad de la plataforma, o incluso alternar ambas cuentas de manera simultánea.

El CEO de StormGain, Alex Althausen, ha afirmado: "Las cuentas demo son un instrumento tradicional del mercado financiero. Con esta característica, StormGain puede proteger a sus comerciantes de las pérdidas causadas por la falta de experiencia en el mercado de criptomonedas".

Otra de las características de StormGain es el servicio de Señales de Trading para sus clientes registrados. Esta opción no requiere habilidades específicas y permite recibir información sobre la criptomoneda seleccionada, niveles de StopLoss y TakeProfit apropiados, etc. Según el CEO de StormGain: "Nos complace ofrecer el servicio más útil para los entusiastas de las criptomonedas. Gracias al servicio de Señales de Trading, todos los inversores pueden recibir notificaciones sobre las oportunidades más interesantes, disponibles en el mercado, facilitando la obtención de ganancias".

A finales del verano de 2019, StormGain se convirtió en patrocinador del Newcastle United, uno de los principales clubes de la Premier League inglesa. Como parte de este patrocinio, la plataforma ha lanzado un sorteo para ganar entradas VIP y una experiencia exclusiva para el partido Newcastle United-Manchester City el día 30 de noviembre de 2019, incluyendo el viaje, alojamiento, entradas, programa de actividades y la oportunidad de conocer a los jugadores del equipo.

StormGain ofrece a los traders una nueva herramienta de inversión, específica para criptodivisas, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple o Litecoin, con las comisiones más bajas del mercado. Los principales instrumentos operados por los clientes de la plataforma son BTC/USDT, XRP/USDT y ETH/USDT, siendo el “top 3” de criptos depositados BTC, XRP y USDT. Para operar solo es necesario realizar el registro con email y contraseña y no se requiere aportar datos personales ni bancarios.

La plataforma fue lanzada en el verano de 2019, con un equipo de expertos con larga experiencia en finanzas y tecnología y recientemente ha sido nominada a los premios Finance Magnates. Actualmente opera de 158 países, siendo España el tercero por número de clientes, después de Reino Unido y Países Bajos y seguido por Alemania y Brasil. Por número de depósitos, Rusia, Reino Unido, Turquía, Suecia y Brasil ocupan los primeros puestos.

