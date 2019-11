Un estudio de Idealista revela las ciudades de España con más aires acondicionados Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 11:34 h (CET) La empresa Aire Madrid comunica este estudio. Esto tiene muchos beneficios en cuanto a la diversidad de climas y paisajes, pero hay que estar preparados para dichos cambios Alrededor del mundo hay muchos países caracterizados por sus cambios de estaciones. Esto tiene muchos beneficios en cuanto a la diversidad de climas y paisajes, pero hay que estar preparados para dichos cambios. España es un país hermoso que cuenta con las 4 estaciones; y en el verano, en algunas ciudades es más perceptible el aumento de la temperatura. En este sentido, muchos quieren saber cuáles son las ciudades de España que tienen más aires acondicionados; además de cuáles son las empresas que se encargan de este servicio.

¿Qué ciudades de España tienen más aires acondicionados?

Según un estudio del portal inmobiliario llamado Idealista, en el cual censó una gran parte de las viviendas de España, se reveló que solo un tercio de estas (un 30,1%) poseían un sistema de climatización, o aire acondicionado. Sevilla se posicionó de primero entre las ciudades con más viviendas con este sistema, con un 69,5%; seguida a esta está Córdoba, con un 56,4%; y por tercer lugar viene Barcelona, con un 55,2%.

Seguidas a estas ciudades vienen otras tales como: Palma de Mallorca, Jaén, Valencia, Madrid con un 49,8%, y Badajoz. Sin embargo, al norte de España, la ciudad Soria solo cuenta con un 0,2% de viviendas con aires acondicionados. Mientras que las ciudades Lugo y Pontevedra obtuvieron un 0,5%; además de Oviedo con un 0,5%; y otros con menos del uno por ciento, fueron A Coruña y Burgos, con un 0,7%.

Resultados de viviendas en alquiler y venta con aires acondicionados

Estos resultados se obtuvieron gracias al censo de este portal, en el que también se analizaron las viviendas en venta y de alquiler o arriendo. Estos dos tipos de viviendas dieron un resultado muy interesante, puesto que arrojaron dos resultados distintos. Las viviendas en venta obtuvieron un 29,6%, las cuales contaban con este servicio; mientras que las viviendas que se alquilaban indicaron que el 44%, contaba con aires acondicionados.

La explicación a este suceso puede radicar en que al alquilar una vivienda, el sistema de aire acondicionado se cobra como un servicio extra. Mientras que al vender una, no se considera tan importante; además de que la instalación de un sistema de climatización es económica en algunas ciudades.

Por lo que esto influye mucho en el porcentaje que se obtiene de las viviendas que se alquilan y se venden que cuentan con aires acondicionados. Siempre la tasa será mayor en la primera opción, como es el caso de las tres ciudades nombradas al principio: Sevilla, Córdoba y Barcelona. En ellas los porcentajes de viviendas en alquiler con climatización son más altas que las que están en venta, que cuentan con este servicio.

Sin embargo, hay una excepción con Oviedo, en esta ciudad las tasas de aires acondicionados en viviendas de alquiler y en venta son iguales; ambas se mantienen en el 0,5%.

¿Qué empresas especializadas en servicios de aires acondicionados existen?

Escoger una empresa para comprar o instalar un aire acondicionado puede ser un reto para muchos; puesto se busca un buen trato, calidad en el servicio, confiabilidad y buenos precios. Madrid es una de las ciudades que más cuentan con viviendas que tengan este sistema de climatización; por lo que no es de extrañar que en la misma se encuentren distintas empresas que ofrezcan este servicio, como por ejemplo https://www.airemadrid.es .

En AireMadrid disponen de múltiples aires acondicionados de buena calidad y buenos precios. Todos sus productos son de bajo consumo eléctrico, por lo que el recibo de luz no significará un problema.

Además, para muchas personas, luego de la compra, a la hora de instalar el equipo, puede ser algo agobiante; y no siempre los técnicos que se contratan garantizan un buen montaje. Al estar conscientes de esto, esta empresa ofrece el servicio de que por la compra, también la instalación puede estar incluida; así se puede contar con profesionales experimentados en este campo. Sólo se debe consultar el presupuesto y contactarlos a través de su página.

Las épocas de verano en algunas ciudades pueden significar un calor intenso. Así que para quienes viven en alguna de esas regiones, contar con un buen aire acondicionado marcará la diferencia; y así pueden disfrutar con satisfacción esta hermosa y alegre estación.

