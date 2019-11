Manufacturas JICA elegida como empresa innovadora para presentar el Programa Hazinnova Comunicae

lunes, 4 de noviembre de 2019, 09:58 h (CET) El 29 de octubre Conchi Carrasco, gerente de Manufacturas JICA participó en la presentación del programa Hazinnova auspiciado por Gobierno Vasco - SPRI y la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque Al evento asistieron más de 40 pymes vizcaínas interesadas en conocer el nuevo servicio Hazinnova. Este programa ofrece ayudas a todas aquellas pymes que tengan el foco en la innovación a la hora de organizar el trabajo, o en la aplicación de nuevos métodos para comercializar servicios o productos.

El servicio de Hazinnova está destinado a empresas con plantillas entre 6 y 99 personas, y les ofrecen 50 horas de consultoría gratuita e implementación de mejoras para garantizar la competitividad a futuro. Se tratarán proyectos de innovación no tecnológica cuyos resultados podrán verse en tan sólo 3 meses.

A Conchi Carrasco se la invitó a contar cómo a través de la innovación, su empresa ha sido capaz no sólo de sobrevivir con éxito a la crisis sino de abrir nuevos nichos de mercado, que hasta ahora no habían sido explotados. La gerente de Manufacturas Jica, explicó cómo gracias al diseño y fabricación de nuevos productos propios, y a la mejora constante en el sistema de comercialización, ahora vende sus productos en 5 países.

El éxito de Manufacturas Jica arrancó con la creación de productos estrella como Jicaclick, el porta paraguas universal, o los nuevos diseños en piezas de mesas, que han duplicado su crecimiento en ventas en los últimos 3 años. En estos últimos dos años ya están trabajando con accesorios enfocados al mercado de la restauración pero con productos biodegradables, con la intención de empezar a dar el salto medio ambiental necesario a futuro.

La apertura de nuevos canales digitales de venta online, acompañados de una buena estrategia de marketing digital ha servido para abrir nuevas vías de comercialización de sus productos. Conchi Carrasco, explicó como la plataforma Amazon fue decisiva en la internacionalización de la empresa, ya que gracias al store de Amazon, Jica vende en 5 países de la CEE, pero con el foco puesto en el gran mercado americano.

