Netflix lanza el tráiler oficial de la esperada serie The Witcher La serie estará disponible globalmente en Netflix el próximo 20 de diciembre Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de noviembre de 2019, 09:44 h (CET)

Este jueves 31 de octubre, los fans que han asistido a Lucca Comics and Games (Lucca, Italia) han podido disfrutar en primicia del tráiler oficial de la esperada nueva serie The Witcher. La creadora Lauren Schmidt Hissrich desveló estas imágenes durante un coloquio con las protagonistas, Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri).



Durante el evento también se ha confirmado que los ocho episodios de la serie se lanzarán en Netflix a nivel mundial el 20 de diciembre de 2019.



Los fans españoles de la saga de libros también están de enhorabuena: Netflix ha confirmado esta misma semana su presencia en la próxima edición de Héroes Comic Con en Madrid con The Witcher, donde también asistirán las actrices principales Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciri).

