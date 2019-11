Hermanos y hermanas: días atrás ha salido en prensa una campaña electoral en Facebook, por lo visto pagada por un asesor del PP, mediante la cual se anima a los que fueron potenciales votantes de izquierdas a no votar, con mensajes pagados en perfiles falsos del estilo ‘Recuperar el PSOE’, ‘Con Rivera No’ o ‘Yo no voto’. Todos ellos buscando que ni vosotros ni yo votemos. O que, si lo hacemos, votemos a partidos de derechas.



Está claro que para el PP todo vale, y lo sabemos desde hace muchos años. Son expertos en inventar campañas de todo tipo con el objetivo de volver al poder del que les expulsaron los votantes en los últimos años. Campañas de desprestigio, campañas recaudadoras de dinero B para poder pagar mítines, vallas publicitarias y lo que haga falta (y lo que sobre… repartírselo en sobres), y ahora nos enteramos que, para las próximas elecciones generales, han pagado para desactivar el voto de los partidos de izquierdas y, fundamentalmente, del PSOE que es el enemigo a batir.



Yo os propongo votar. Votar todas las veces que haga falta. Votar para todo. Aunque hubiera elecciones todas las semanas. Porque votar es elegir, y elegir es un placer. Elegir entre lo que quieres porque te gusta y lo que no quieres porque te repugna. Votar a favor de los que han sido siempre los tuyos, o los que te convencen más hoy, o también para que no ganen los otros (esos a los que no puedes ver ni en pintura). Pero votar, pasión de votar.



Vota a quién te de la gana. Pero que no te convenzan los del PP de que te tienes que quedar en casa. Eso ya lo hicieron nuestros padres y abuelos. Y por la fuerza.