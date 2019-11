El Neuropediatra explica el efecto del alcohol en el cerebro adolescente Comunicae

viernes, 1 de noviembre de 2019, 08:06 h (CET) El 15 de noviembre es el Día Internacional sin Alcohol. Es la droga más consumida por jóvenes y a edades más tempranas El día 15 de noviembre es el día internacional sin alcohol. Es la droga más consumida por los jóvenes y la primera, junto al tabaco, que empieza a consumirse. La edad media de inicio son los 14 años. La mayoría de los padres lo saben pero, por si acaso, conviene grabárselo a fuego porque es fundamental conocer los terribles estragos que provoca.

El director del Instituto de Neurología Pediátrica de Andalucía, Manuel Antonio Fernández, lo explica: "Una parte importante de culpa está directamente relacionada con los hábitos culturales de nuestra sociedad. De hecho, el concepto que tenemos sobre el alcoholismo está muy equivocado. No solo los alcohólicos sufren problemas de salud relacionados directamente con el alcohol".

Aspectos más relevantes que los padres deben conocer sobre el consumo de alcohol en los adolescentes y los efectos sobre el cerebro y su desarrollo.

¿Cómo afecta el alcohol en el cerebro de los adolescentes?

Lo primero es que hay que valorar diferentes puntos de vista:

Según el mecanismo: directo o indirecto Según la latencia: corto plazo o largo plazo Según el patrón de consumo: consumo agudo o crónico Efectos del alcohol según el mecanismo de daño

Las consecuencias del consumo de alcohol para el cerebro de los adolescentes es doble.

Por un lado, hay estudios que demuestran que el cerebro de los niños sigue desarrollándose más allá de la adolescencia. Esto, unido a que ya se sabe: que el efecto tiene un efecto directamente dañino sobre las neuronas, supone que el desarrollo neurológico puede verse afectado ante el consumo continuado o incluso puntual.

Por otro lado, derivado precisamente de ese daño directo, el alcohol puede provocar la muerte celular de las neuronas ya maduras. De esta forma, provoca empeoramiento de las capacidades cognitivas o mentales ya alcanzadas a cualquier edad.

Diferencia de efecto del alcohol en función del tiempo de consumo

Los efectos del alcohol en el cerebro a largo plazo son tan o más importantes que a corto.

A corto plazo, el consumo de cantidades elevadas de alcohol en periodos cortos de tiempo provoca cuadros agudos y graves de intoxicación etílica que son potencialmente letales y que en más de una ocasión se han visto en televisión como causa de muerte.

A largo plazo, el consumo de cantidades no tan altas pero continuadas de alcohol, provoca alteraciones en diferentes órganos además del cerebro. Este tipo de consumo genera una progresiva dependencia que, a largo plazo, asocia síndrome de abstinencia y un deterioro global evolutivo tanto neurológico como general.

Influencia del patrón de consumo de alcohol en las consecuencias sobre la salud

Los perjuicios en la salud de beber durante la infancia o la adolescencia son muy claros

El daño cerebral que produce el consumo de alcohol en los jóvenes afecta directamente a las neuronas y por lo tanto, al funcionamiento de todos los mecanismos cerebrales.

El daño provocado en el resto de órganos del cuerpo como el hígado, la vista o los riñones, multiplican las posibles secuelas. ¿Por qué es tan alto el consumo de alcohol en adolescentes?

¿Por qué beben?

Entre las causas más relevante de consumo de alcohol por parte de los adolescentes hay que tener en cuenta múltiples factores:

Culturales: El consumo de alcohol por parte de los adultos es algo habitual en el medio. Hay algunas zona de España en las que es más habitual que en otras y también forma parte de la forma de vida de algunas regiones.

Sociales: La percepción de los adolescentes es la de asociar el consumo de alcohol con un mejor estatus dentro del grupo de iguales. Su uso con finalidades lúdicas o para favorecer la desinhibición social también es habitual.

Relacionado con la edad: La capacidad de autocontrol, el nivel de maduración, la responsabilidad… son factores clave a la hora de tomar la decisión correcta a la hora de decir no.

Personalidad: La búsqueda de experiencias nuevas, la inseguridad social, la baja autoestima y otros aspectos de esta índole se han relacionado con el consumo de alcohol en la adolescencia.

Predisposición: Hay una serie de marcadores genéticos cuya presencia se ha relacionado con una mayor tendencia al consumo patológico de alcohol y con edades más tempranas de inicio del mismo.

Los argumentos contra el alcohol en los jóvenes pueden contarse por cientos.

En resumen

El alcohol es una de las drogas más consumidas y a menor edad.

Tiene múltiples mecanismos de daño tanto al cerebro como a otros órganos vitales.

