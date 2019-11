La F1 aprueba su nueva normativa y el techo presupuestario para "equilibrar" la competición en 2021 Los cambios han sido presentados en el Circuito de las Américas de Austin Redacción Siglo XXI

viernes, 1 de noviembre de 2019, 09:32 h (CET) La Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo han desvelado la nueva normativa que pretende revolucionar la competición a partir de 2021 a través de un techo presupuestario (175 millones de dólares por equipo) y diversas novedades técnicas pensadas para "equilibrar" la pelea en la pista y que haya más aspirantes a las victorias y los puntos.



Después de dos años de trabajo conjuntos entre ambos organismos, analizando con detalle todo los aspectos de la Fórmula 1 tanto dentro como fuera de la pista, el director ejecutivo de la F1, Chase Carey, y el presidente de la FIA, Jean Todt, presentaron este jueves en el Circuito de las Américas de Austin los cambios que se introducirán en 2021. Al mando del proceso ha estado el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn.



"La nuevas regulaciones tienen como objetivo promover carreras más cercanas y una competencia más equilibrada, así como asegurar la sostenibilidad deportiva y económica de la Fórmula 1", explicó la competición en un comunicado.



Las claves que han guiado esta 'revolución' son: coches que estén en mejores condiciones para luchar de igual a igual y una competición más equilibrada sobre el asfalto; un techo presupuestario de 175 millones de dólares (157 millones de euros) por equipo y temporada; y garantizar que la F1 siga siendo la principal competición de automovilismo del mundo, así como el escaparate de la tecnología más avanzada.



"Las nuevas regulaciones, que han sido aprobadas por unanimidad, se unirán a una nueva estructura de gobierno y participación en los beneficios que permitirá que el deporte crezca y mejore mientras fortalece aún más su modelo de negocio. Estos acuerdos se encuentran en una etapa avanzada con los equipos", detalló la F1.



Su máximo responsable, Chase Carey, apuntó que estos cambios "respetan profundamente el AND de la Fórmula 1". "Es una combinación de una gran competición deportiva, pilotos con un talento único, equipos dedicados y tecnología punta. El objetivo siempre ha sido mejorar la acción en la pista y al mismo tiempo hacer del deporte un negocio más saludable y atractivo para todos", subrayó.



El ejecutivo destacó que la aprobación de estas reglas por parte del Consejo Mundial del Deporte de Motor es "un momento decisivo que ayudará a ofrecer carreras más emocionantes". "Las nuevas reglas han surgido de un proceso detallado de dos años de examen de cuestiones técnicas, deportivas y financieras para desarrollar un paquete de regulaciones", añadió.



Por su parte, Jean Todt, valoró que "después de más de dos años de intensa investigación y desarrollo" entre las partes llega este gran paso adelante que "por primera vez ha abordado al mismo tiempo los aspectos técnicos, deportivos y financieros". "Las regulaciones de 2021 han sido un verdadero esfuerzo de colaboración y creo que eso es un gran logro", se felicitó.



Además, el francés señaló que "un elemento crucial" para la FIA eran las "consideraciones medioambientales". "La Fórmula 1 ya tiene los motores más eficientes del mundo y continuaremos trabajando en nuevas tecnologías y combustibles para ampliar aún más estos límites. Lo que la FIA publica hoy es el mejor marco que podríamos tener para beneficiar a los competidores y a las partes interesadas, al tiempo que garantiza un futuro emocionante para nuestro deporte", confió.

