El Hotel Botánico invita a las parejas a diseñar una boda de ensueño en su mágico evento ‘Wedding Glam’

jueves, 31 de octubre de 2019, 16:02 h (CET) Este sábado, 2 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas que contará con la participación de distintas empresas especializadas en el sector El Hotel Botánico *****GL & The Oriental Spa Garden de Puerto de La Cruz celebra este sábado, 2 de noviembre, Wedding Glam, una tarde de puertas abiertas para las parejas que tienen planes de casarse. Esta actividad les permitirá conocer cómo se organizan, se decoran y se realiza el montaje de las bodas en este prestigioso Hotel, reconocido por sus 40 años de historia de excelencia, servicio y trayectoria en celebraciones tan importantes.

Así, las parejas podrán encontrar, a partir de las 19:00 horas y de la mano de los mejores profesionales del sector, toda una tarde de sorpresas, sorteos y degustaciones. Además, Wedding Glam contará con la participación de distintas empresas destacadas en la planificación de bodas, desde joyerías o pastelerías hasta wedding planners, entre muchas otras. De esta manera, los novios podrán observar de primera mano cómo se puede llevar a cabo su celebración soñada en un entorno inmejorable.

Centro de bodas y congresos

La organización y la celebración de bodas es un aspecto muy importante de la actividad del Hotel Botánico. Ahora que la recuperación económica es una realidad, las parejas están optando de nuevo por casarse y quieren que su boda sea inolvidable. El Hotel ha recuperado ese mercado y ofrece actos realmente especiales que marcan la diferencia.

Además, prepara cualquier otro tipo de eventos para empresas públicas y privadas, así como particulares. Las zonas ajardinadas son ideales para todas estas celebraciones, pero el Hotel cuenta también con grandes espacios interiores para cumplir las expectativas de todos los clientes.

Asimismo, la valorada trayectoria del Hotel Botánico***** GL ha permitido que le sea otorgado el premio Spain Luxury Hotel en la categoría de Mejor Hotel de Lujo para el Bienestar (Best Luxury Wellness Hotel). Por su parte, también, el prestigio del hotel y spa de cinco estrellas, localizado en el precioso y apacible norte de Tenerife, han sido reconocidos con premios como el Condé Nast Johansens o el TUI Holly, y ha sido elegido como uno de los 100 mejores hoteles del mundo.

Para más información o confirmar asistencia, contactar con eventos@hotelbotanico.com o en el teléfono 922 389 501.

