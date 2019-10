'Ver para Crecer' cumplió ayer su segunda acción sobre el terreno en Zaragoza Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 15:34 h (CET) Ocho voluntarios revisaron la visión de un centenar de personas en riesgo de exclusión social - la mitad menores de edad - y entregará 63 gafas a quienes los exámenes confirmaron que las necesitan Ocho voluntarios del proyecto Ver Para Crecer (VpC), cuatro de ellos ópticos-optometristas, revisaron visualmente ayer a un centenar de personas en situación de vulnerabilidad, apoyando la labor diaria que lleva a cabo la Fundación El Tranvía de Zaragoza.

Fue la segunda vez que el proyecto llegaba a la ciudad del Ebro, después de una primera experiencia en 2017, entonces en colaboración con Fundación Adunare. A lo largo de la mañana, los ópticos-optometristas examinaron con detalle la visión de los adultos, mientras que por la tarde, hicieron lo propio con los niños y niñas.

El proyecto 'Ver para Crecer' se apoya en la capacidad tecnológica de la iniciativa 'Vision For Life', de Essilor, y en la experiencia en materia de cooperación de la Fundación Cione Ruta de la Luz. Su propósito es revisar la visión de personas en riesgo de exclusión social, de manera que quienes necesitan unas gafas porque su situación coyuntural no les permite costeárselas, las reciben nuevas, hechas ex profeso para su graduación actual, y de forma gratuita.

Así, Fundación El Tranvía había hecho un llamamiento entre sus beneficiarios para acercar la ayuda a quienes, a priori, pudieran sufrir problemas visuales, dando preferencia a niños y niñas, y adolescentes, incluidos en el programa CaixaProinfancia. “Esta acción de salud visual aporta valor añadido a nuestra labor de refuerzo educativo y a la inclusión educativa por la que trabajamos a diario, porque, por mucho que nos esforcemos en ayudarles de manera individualizada, cuando los niños tienen problemas visuales, hay dificultades en el colegio. Garantizar su buena visión, repercutirá en su futuro, y en que puedan desarrollar todo su potencial en la edad adulta”, comenta Javier Aribau, gerente de Fundación El Tranvía. Al respecto de la importancia de contar con una buena visión, sea cual sea la edad de cada persona, Aribau añadía ayer que “quien tiene un problema de visión sin determinar, va a ver afectadas todas las áreas de su vida, privadas y sociales”. “Para Ver Para Crecer ha supuesto una gran satisfacción ayudar a personas a mejorar sus vidas desde la salud visual, como llevamos haciendo desde 2015 por toda España”, valora Cristina López, portavoz del proyecto.

Silvia Supervía, de Optica Criss, fue uno de las ópticos-optometristas voluntarios que cedió su jornada laboral a la causa VpC. “En general, nos hemos encontrado con graduaciones normales. El rendimiento visual de estas personas, y por lo tanto su vida diaria, mejorará con las gafas”, resumía. Sin embargo, atender el caso de D.J., de cuarenta años de edad, le resultó especialmente gratificante. Pese a sufrir un grado alto de astigmatismo, nunca había llevado gafas. “D.J. no ve, sobre todo, de lejos, pero el astigmatismo también compromete su visión de cerca”, contaba. Con sus nuevas gafas, que recibirá, como los otros 62 beneficiarios/as que las necesitaron en el plazo de un mes “podrá seguir sus clases de informática para adultos, sin molestias, ni dolores de cabeza”, contaba aliviada Silvia.

Nuria Fuentes, de Centro Optico Viñuales, también se desplazó a la sede de Fundación El Tranvía para aportar su trabajo a la acción de ayer en Zaragoza. Se encargó de asesorar a cada uno de los beneficiarios sobre cuál era la mejor opción para su caso y cuál era la montura que mejor le iba a la fisonomía de cada beneficiario/a entre una amplia selección. “Ha sido muy gratificante ayudar a estas personas a ver un poco mejor, entregándoles gafas nuevas que han podido elegir de acuerdo con sus preferencias personales”, contaba. Así, viendo sus caras de alegría, “yo también he sido feliz”, terminaba.

Con la acción de ayer, Ver Para Crecer cumplía su trigésimo cuarta campaña en España desde su puesta en marcha, en junio de 2015, hace ahora poco más de cuatro años. De esta manera apoya la labor de Fundaciones y ONGs que trabajan sobre el terreno. “Fundación El Tranvía es una entidad social que lleva 24 años trabajando en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Dependemos de una asociación de vecinos, de manera que la Fundación es la gestora de los proyectos que se diseñan e implementan y que dan respuestas a las necesidades del barrio, pero también, por extensión, al resto de la ciudad. Fundamentalmente, hacemos un trabajo de prevención y promoción personal, rara vez asistencial. Pero para nosotros, una actividad como ésta, relacionada con la visión, junto con lo que tiene que ver con atención sanitaria, bucodental y nutrición y educación infantil, va más allá de lo asistencial. Tiene que ver con la promoción y la prevención”, afirmó ayer Aribau sobre la labor de El Tranvía.

'Ver para Crecer' se apoya en profesionales de los servicios sociales de ONGs y Fundaciones. Hasta la fecha, la iniciativa ha revisado la visión de 3.000 personas en toda España de la mano de Aldeas infantiles SOS (Barcelona y Granada), Fundación Tomillo (Vallecas, Orcasitas y Carabanchel en Madrid), Mensajeros de la Paz (Madrid, León y Toledo), Fundación Xilema y Comedor Solidario Paris 365 (Pamplona), REMAR (Madrid) y Fundación Atenea en Sevilla y Sant Joan de Déu - Serveis Socials/Obra Social (Barcelona y Valencia), Acción Social Nazaret (Alicante), Fundación Jesús Abandonado (Murcia), Fundación Adunare y Fundación El Tranvía (Zaragoza) y CaixaProinfancia (Tenerife y Madrid) sólo en estas campañas 'in situ', habiendo entregado a todos aquellos beneficiarios que lo necesitaron –cerca de 2.000- sus gafas nuevas.

Vision for Life es un programa de filantropía que busca acelerar las iniciativas dirigidas a reducir la visión deficiente a través de la sensibilización, capacitación y creación de infraestructuras básicas de cuidado de la visión.

Este es un programa independiente lanzado por Essilor, con un compromiso financiero muy importante.

Se debe tener presente que la Misión de la compañía es “Mejorar vidas mejorando la visión” y la Visión de la compañía Essilor es “Ver mejor el mundo”.

Fundación Cione Ruta de la Luz es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como misión mejorar la salud visual de personas sin recursos de todo el mundo, también en España. La Fundación ha trabajado en 18 países del tercer mundo realizando campañas ópticas de revisión visual, donde, apoya en los que es viable, la creación de centros ópticos estables, talleres ópticos autónomos y forma a personal local. Como resultado de sus campañas, envía las gafas correctoras necesarias, siempre nuevas y gratuitas. Desde 2004 ha enviado 20.603. Todos los profesionales de la salud visual que trabajan en los proyectos de la Fundación, en los talleres solidarios y como cooperantes, lo hacen de forma voluntaria.

Fundación El Tranvía. Fundación el Tranvía es una entidad sin ánimo de lucro creada para la gestión de recursos sociales de calidad, integrados en la comunidad, que contribuyan a crear valor, sean gestionados con eficacia y transparencia, y estén basados en las personas.

CaixaProinfancia trabaja para que los menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza o exclusión social tengan las mismas oportunidades que el resto de niños. El objetivo del programa es romper el círculo de pobreza que se transmite de padres a hijos y promover nuevas formas de atención enfocadas al desarrollo social y educativo a través de un conjunto de ayudas que las entidades sociales llevan a cabo bajo la metodología de trabajo establecida por el programa.

