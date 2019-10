Egipto, el destino que enamora por su patrimonio cultural, según viajaré a Egipto Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 15:14 h (CET) El responsable de viajaré a Egipto recomienda recurrir a su web y aconsejarle Egipto es un país con gran patrimonio cultural. Viajar a Egipto es uno de los sueños de cualquier amante viajero. Todo aquel que hace su primer viaje a Egipto acaba encantado de este país, y no solo eso, si no que lo consideran como un gran descubrimiento. En Egipto conocerás su cultura, historia, gastronomía, y, sobre todo, sus maravillosos lugares. En viajaré a Egipto le recomiendan y le dan toda la información necesaria para comenzar a realizar un viaje a Egipto. Este país se considera digno de visitar, un acierto para todo aquel que se anime a realizarlo.

La gran mayoría se habrá parado a pensar alguna vez en poder estar delante de las pirámides que envuelven a Egipto. Navegar por el río Nilo. Pasear por los diferentes pasillos repletos de jeroglíficos. Conocer a los habitantes de este país e integrarse en su civilización. Pisar un desierto e incluso tener a sus pies un oasis. Pues si todas esas ideas o algunas de ellas se le pasan por la cabeza, no hay que dudar más en decidir a donde viajar, el destino se tiene delante.

Hay numerosos lugares donde perderse por este país africano, y muchísimas rutas para poder realizar. No todo el mundo podrá darse el gusto de viajar a Egipto, pero todo el que pueda, debe animarse. Ver todas las Pirámides de Egipto y la Esfinge; recorrer el desierto, mientras realizas alguna parada al Templo de Abu Simbel; seguido del Valle de los Reyes para visitar la Tumba de Tutankamón; realizar un crucero por el río Nilo y perderse por El Cairo, ¿no podría ser su ruta ideal?. Estos son algunos de los momentos increíbles que podrías vivir y que siempre recordarás. Simplemente tiene que decantarse por este bonito país africano.

Estos momentos mencionados son los lugares más conocidos por la mayoría, pero no todo se ciñe a eso. Puedes visitar muchos más como Dahab, Asuán – donde se encuentra el templo de Philae-, los templos de Hatshepsut, Los Colosos Memnon, Lúxor, Karnak, Horus, Kom Ombo y Edfú e incluso Alejandría – un lugar muy peculiar que guarda una gran historia-, sin olvidar la capital, Menfis.

En algunos de estos lugares mencionados se pueden hacer varias actividades como ver el amanecer en globo aeroestático; visitar Hurgada y adentrarse en los fondos marinos realizando snorkeling; pasear en camellos por el desierto; navegar en un crucero por el Nilo; y hacer scuba diving y kitesurgfing en el mar Rojo.

En cuanto a su clima, es un país donde hace mucho calor, lo mejor es ir en la época menos cálida o simplemente llevar ropa fresca. La vestimenta, también es un punto importante para este país, debe de ir tapado casi todo el cuerpo, puede llevar camisetas de manga corta y un pantalón por debajo de las rodillas. No obstante, hay algunos lugares donde sí puede vestir más con un estilo propio y no habrá ningún tipo de problema.

Si se carecía de información sobre este país y aún no se ha visitado, se tienen los suficientes motivos para proponerse un nuevo viaje con destino a Egipto. El responsable de viajaré a Egipto recomienda a todos que se dejen asesorar y recurran a esta página: “Egipto es un lugar inolvidable donde mezcla un gran patrimonio cultural y turismo, su principal fuente de ingresos.”

