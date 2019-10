Alberto Campo Baeza, Medalla de Oro de la Arquitectura

El jurado destaca la "coherencia de la trayectoria profesional" del arquitecto vallisoletano, con "una obra abstracta y racional" en la que sobresale la exploración visual de los espacios creados. Concedida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el acto de entrega se celebrará el 28 de noviembre en el Hipódromo de la Zarzuela El arquitecto Alberto Campo Baeza es la nueva Medalla de Oro de la Arquitectura, la distinción más importante de esta profesión en nuestro país, otorgada por el propio gremio de arquitectos desde el año 1981. Instituida por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), la Medalla de Oro reconoce el esfuerzo de las personas e instituciones que ennoblecen el quehacer arquitectónico con su labor.

En su dictamen, el jurado valora “la coherencia de la trayectoria profesional” de Alberto Campo Baeza, en la que convergen y se articulan “la producción de una obra abstracta y racional y la atención a la percepción de la Arquitectura, en especial, a la exploración visual de los espacios creados”. A esta creatividad arquitectónica el jurado añade “la relevancia e influencia de su labor docente”.

La concesión de la Medalla de Oro de la Arquitectura a Campo Baeza es resultado de la decisión unánime de un jurado que, en esta ocasión, ha estado compuesto por el vicepresidente segundo del CSCAE, Juan Antonio Ortiz Orueta, en calidad de presidente del jurado; los decanos de los colegios de arquitectos de Aragón y Cantabria, Pedro Joaquín Navarro Trallero y Moisés Castro Oporto, respectivamente; Juan Navarro Baldeweg, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; la arquitecta Dolores Alonso Vera, el filósofo Francisco Jarauta Marión y el secretario general del CSCAE, Laureano Matas.

La entrega de la Medalla de Oro tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en el Hipódromo de la Zarzuela. En el acto se entregarán también los premios de Arquitectura Española y Urbanismo Español y el de Arquitectura Española Internacional. A excepción de este último, el nombre de los galardonados se conocerá a finales de esta semana, tras la correspondiente reunión de los jurados.

Sobre Alberto Campo Baeza

Nacido en Valladolid, en 1946, es catedrático emérito de Proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid (ETSAM), donde ha sido profesor durante más de 35 años. Su obra goza de un amplio reconocimiento. En ella destacan edificios, como la Caja Granada, en la ciudad homónima, que le valió el prestigioso Premio Eduardo Torroja. Otras obras son la Casa Turégano o De Blas, ambas en Madrid; las casas Gaspar, Asencio y Guerrero, en Cádiz; el Museo de la Memoria de Andalucía, también en Granada; la plaza Entre catedrales, en Cádiz, y las casas Moliner, en Zaragoza; Rufo, en Toledo; la casa Olnick Spanu, en Nueva York, y la guardería para Benetton, en Venecia. En 2015 se alzó con el Primer Premio Ex Aequo por el Centro de Conservación para el Museo del Louvre en Lievin (Francia). En 2017, finalizó el Polideportivo de la Universidad Francisco de Vitoria. En 2019 está desarrollando el concurso ganado para la extensión del Liceo Francés de Madrid.

Entre otros reconocimientos cuenta con el Premio a la Excelencia Docente de la Universidad Politécnica de Madrid; la Heinrich Tessenow Gold Medal de la Tessenow Society (Hamburgo), en 2013; el Arnold W. Brunner Memorial Prize de la American Academy of Arts and Letters y el International Award Architecture in Stone, de Verona. En 2015 fue galardonado con el BigMat Awards Berlín y con el Premio de Arquitectura Española Internacional, del CSCAE.

En 2014, fue elegido académico de número de la sección de Arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de España e International Fellowship del RIBA, Royal Institute of British Architects. En 2018 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad CEU San Pablo y recibió el Premio Piranesi de Roma por su trayectoria. Este año ha sido elegido Honorary Fellow por el American Institute of Architects.

Ha expuesto su obra en el Crown Hall de Mies, en el IIT de Chicago; en la Basílica de Palladio, en Vicenza; en el Urban Center, de Nueva York; en la iglesia de Santa Irene, en Estambul; en San Pietro in Montorio, en Roma; en la prestigiosa MA Gallery de Toto, en Tokyo, o en el MAXXI de Roma. Más recientemente, en la American Academy of Arts and Letters de Nueva York y en la Fundación Pibamarmi de Vicenza, entre otros.

Como docente, ha impartido clases en diferentes universidades, como la ETH de Zúrich y en la EPFL de Lausanne; la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia; la Bauhaus, de Weimar (Alemania); la Kansas State University, la CUA Universidad de Washington y l’Ecole d’Architecture, en Tournai (Bélgica). Ha sido Clarkson Visiting Chair in Architecture por la Universidad de Buffalo. En 2018-2019, ha sido visiting professor en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Además, ha impartido conferencias por todo el mundo.

Se han publicado más de treinta ediciones en varios idiomas de su libro La idea construida. En 2009 se editó una segunda colección de sus textos Pensar con las manos; en 2012, Principia Architectonica y, en 2014, Poetica Architectonica¨. Su obra completa ha sido recogida en el libro Complete Works, editado por Thames & Hudson. En 2016, publicó Varia Architectonica; en 2017, se editó Teaching to teach; en 2018, Palimpsesto Architectonico; y este año, se ha editado Sharpening the Scalpel, una colección de sus principales textos en inglés.

Medalla de Oro de la Arquitectura

La Medalla de Oro de la Arquitectura es el reconocimiento más prestigioso y con más solera de cuanto concede el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Se instituyó, formalmente, en 1987, aunque su origen se remonta al año 1981, cuando se otorgó a los arquitectos Félix Candela Outeriño y Josep Lluís Sert i López, como un homenaje a toda su trayectoria profesional. Con una periodicidad bienal, se concede en vida a personas o Instituciones que han destacado especialmente en la promoción de la Arquitectura como bien cultural de los pueblos e integrada en las Bellas Artes; el desarrollo de la Arquitectura en el logro del bienestar socioeconómico; la divulgación del hecho arquitectónico y de la labor de arquitectas y arquitectos; la defensa y mejora de la imagen de los arquitectos y arquitectas y el ejercicio profesional de la Arquitectura de gran relevancia.

Desde 1981, han recibido este galardón Félix Candela Outeriño, Josep Lluís Sert i López, El Aga Khan, Alejandro de la Sota Martínez y Álvaro Siza Vieira, Francisco Javier Sáenz de Oiza, Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, Oriol Bohigas Guardiola, Julio Cano Lasso, José Antonio Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún, Miguel Fisac Serna, Joaquín Vaquero Palacios, Fernando Chueca Goitia, Rafael de la Hoz Arderius, Antonio Fernández Alba, Luís Peña Ganchegui, José Rafael Moneo Vallés, Juan Navarro Baldeweg, Manuel Gallego Jorreto, Javier Carvajal Ferrer, Antonio Cruz Villalón, Antonio Ortiz García, Víctor López Cotelo y Guillermo Vázquez Consuegra.