Airhelp advierte que ya no es necesaria la tarjeta de embarque para reclamar una indemnizaciÃ³n

jueves, 31 de octubre de 2019, 15:06 h (CET) De media más de 9 millones de pasajeros tienen derecho a una indemnización por retraso de vuelos cada año El Tribunal Europeo de Justicia acaba de confirmar que ya no es necesario presentar las tarjetas de embarque para presentar una reclamación, por lo que a partir de ahora será más fácil obtener una compensación cuando surja cualquier retraso, cancelación o denegación de embarque en un vuelo.

Después de la sentencia del Tribunal de Casación francés de febrero de 2018, todos los pasajeros con vuelos de origen o destino en Francia que sufrieran complicaciones con el vuelo tenían que presentar su tarjeta de embarque para recibir una compensación y poder demostrar así que estaban en el aeropuerto el día de la salida de su vuelo. Esta estrategia ayudó a las compañías aéreas a evitar el pago de indemnizaciones en muchos casos. Esto supone un nuevo reconocimiento de los derechos de los pasajeros de España, ya que muchas compañías evitaban pagar las indemnizaciones utilizando estos métodos.

AirHelp, la organización que defiende los derechos de los viajeros por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas, considera que es impermisible que las compañías aéreas soliciten documentos innecesarios a los pasajeros al presentar una reclamación. Una tarjeta de embarque sólo confirma la información que cualquier compañía aérea ya tiene en su sistema, es por ello que la demanda de tarjetas de embarque ha sido una medida tomada por las aerolíneas para complicar el proceso de reclamación y tratar de evitar responsabilidades.

“Desde AirHelp siempre hemos considerado que exigir la tarjeta de embarque es una medida imparcial, ya que, por ejemplo, tener un billete electrónico debería ser suficiente. Hemos luchado con éxito contra esta táctica injusta de las aerolíneas en tribunales de toda Europa. Por lo que estamos muy satisfechos con la decisión que acaba de tomar el Tribunal Europeo de Justicia y consideramos que tendrá un impacto muy importante en los derechos de los pasajeros ya que no van a necesitar presentar una tarjeta de embarque", afirma Paloma Salmerón, directora de Comunicación Global de AirHelp.

"Esto supone una gran noticia para los viajeros. Por lo general, la mayoría de los pasajeros no guardan la tarjeta de embarque, lo que supone que a muchas personas se les haya denegado la compensación debido a esta táctica injusta de las aerolíneas. Unos 9 millones de pasajeros tienen derecho a una indemnización por retraso de vuelos cada año, por lo que aconsejamos a todos los pasajeros que no hayan presentado una reclamación por falta de tarjeta de embarque que vuelvan a solicitarlo".

Las decisiones del Tribunal Europeo de Justicia son vinculantes para todos los tribunales de la UE y se aplican a todos por igual.

Desde AirHelp aconseja a todos los pasajeros afectados que comprueben si tiene derecho a una compensación económica por vuelo retrasado, cancelado o denegación de embarque, y que los pasajeros tienen derecho a ejercer este derecho hasta tres años después de que haya sucedido el incidente. Los pasajeros aéreos que experimenten retrasos o cancelaciones de vuelos pueden verificar su elegibilidad para recibir compensación en el aeropuerto o en movimiento, y hacer una reclamación en cuestión de minutos a través de la página web de AirHelp, www.airhelp.com

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en los derechos de los pasajeros aéreos, ayudando a los viajeros a obtener compensación por vuelos retrasados o cancelados y en casos de denegación de embarque. La compañía también toma medidas legales y políticas para apoyar el crecimiento y la aplicación de los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. AirHelp ha ayudado a más de 16 millones de personas, está disponible en 35 países y tiene más de 750 empleados.

