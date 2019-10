ElTenedor y TripAdvisor generan 1.400 millones € a los restaurantes Comunicae

jueves, 31 de octubre de 2019, 14:35 h (CET) Ambas compañías han generado en España más de 15.000 puestos de trabajo durante el último año y 79 millones de comidas y cenas adicionales TripAdvisor®, la mayor web de viajes del mundo, y ElTenedor, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa y filial de TripAdvisor, han presentado hoy el “Estudio del Impacto Económico en el mercado de Restaurantes de 2019”, en colaboración con Strategy&, parte de la red de PwC. Este informe ofrece una visión del tamaño, el crecimiento y las tendencias clave de la industria de restauración mundial, y muestra una serie de interesantes conclusiones de la industria en España. En este sentido, el informe muestra que TripAdvisor y ElTenedor tuvieron un impacto de 7.200 millones de euros en EEUU, Reino Unido, Francia, España, Italia y los Países Bajos durante el año pasado, generando 320 millones de comidas y cenas adicionales al sector.

“Desde TripAdvisor y el grupo TheFork (ElTenedor) estamos orgullosos de contribuir al crecimiento de la industria de la restauración y de crear valor donde operamos a nivel mundial”, ha afirmado Bertrand Jelensperger, vicepresidente senior de TripAdvisor Restaurantes y CEO del grupo TheFork.

“Nuestra ambición es continuar focalizándonos en ayudar e impulsar el crecimiento y la digitalización en el sector de la restauración y la hostelería, a la vez que seguimos conectando cada vez a más comensales con experiencias culinarias acordes a sus gustos y sus intereses”, comenta.

Poniendo el foco en el mercado español, se trata de un mercado que cuenta con más de 300.000 establecimientos y, por ello, uno de los más interesantes del mundo, ya que la restauración alcanzó en 2018 un valor de 41.000 millones de euros, un dato que está por encima de Francia y Reino Unido, que cuentan con una población y un PIB mayores que nuestro país. Además, se espera que el sector crezca hasta 5,8% de media anual hasta 2022. Paralelamente, el estudio ha revelado que el mercado mundial de la restauración alcanzó los 1,4 billones de euros en 2018, y se espera que su crecimiento anual se acelere del 2,9% (2010-2018) al 4,7% entre 2018 y 2022.

Teniendo en cuenta este panorama, TripAdvisor y ElTenedor están teniendo un papel clave en la industria, logrando generar conjuntamente hasta 1.400 millones euros en el mercado español y 79 millones de comidas y cenas adicionales. Además, a nivel de empleo, Tripadvisor influyó en la creación de 12.500 puestos de trabajo, mientras que ElTenedor influyó en 3.100 empleos.

“El mercado español es uno de los más atractivos para todos aquellos que trabajamos mano a mano con restauradores y hosteleros. España es una reconocida potencia gastronómica global que cuenta con un lugar destacado en el actual impulso de la restauración global”, ha asegurado Marcos Alves, CEO de ElTenedor en España. “TripAdvisor y ElTenedor tienen un impacto económico sustancial y positivo en esta industria de varias formas, desde el aumento de los ingresos de las empresas de restauración hasta el apoyo a los empleos locales”, añade.

La restauración siempre ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía española, debido en gran parte al gran volumen de establecimientos y tipos de comida que hay en nuestro país. Este sector no ha sido inmune a la transformación digital que está sufriendo la sociedad en todos sus ámbitos, un proceso en el que tanto TripAdvisor como ElTenedor han tenido un papel fundamental.

Mientras que la presencia de un restaurante en TripAdvisor no tiene ningún coste, esta supone un aumento del 2% anual de media en los ingresos de los restaurantes, una cifra que en España es del 5,2%. Por su parte, los restaurantes que forman parte de ElTenedor multiplican por 16 el retorno de inversión y un aumento del 10% en ingresos adicionales. En nuestro país el promedio es de 15 veces, consiguiendo un aumento del 8%.

Los restaurantes que ofrecen el servicio de planificación de viajes y reservas como TripAdvisor y ElTenedor han visto un aumento en sus resultados finales, a la vez que proporcionan un servicio a sus clientes. El estudio de Strategy& ofrece cinco consejos para que los negocios de restauración prosperen en Internet:

Estar donde los comensales están buscando Millones de usuarios acuden a webs de planificación de viajes y aplicaciones para encontrar el lugar perfecto para comer. Tener presencia en TripAdvisor, sin coste alguno para el negocio, supone un aumento de más del 2% anual de media en los ingresos de los restaurantes. En el caso de España, el informe revela que este porcentaje es del 5,2%.

Conquistar a los clientes online. Los propietarios se benefician de hacerse con el control de su perfil de forma gratuita en plataformas como TripAdvisor y de atraer a futuros clientes, respondiendo a sus opiniones. Reclamar el perfil de un restaurante en TripAdvisor genera a los propietarios un incremento de alrededor de 14.000 euros de facturación de media al año.

Fomentar las opiniones online. Los negocios también se benefician al pedir a los comensales que compartan sus opiniones en la plataforma. Los restaurantes, con un total de entre 51 y 100 comentarios de usuarios, ven un aumento promedio del 2% en sus ingresos, frente a aquellos con menos comentarios. Los restaurantes con una calificación de más de 4.5 burbujas en TripAdvisor también obtienen un 2% más de ingresos en comparación con aquellos con calificaciones promedio más bajas. En el caso de España, el porcentaje es de 7,5%.

Reservas online. Los restaurantes que forman parte de ElTenedor multiplican por 16 el retorno de inversión, lo que supone un aumento del 10% en ingresos adicionales. En nuestro país el promedio es de 15 veces, consiguiendo un aumento del 8%.

Considerar la posibilidad de invertir en marketing pagado. Los propietarios también pueden considerar invertir en marketing para aumentar el tráfico y los ingresos. Los restaurantes que participan en TripAdvisor Premium consiguen aumentar de media 6 veces su ingreso incremental, frente a los restaurantes que no se han suscrito. Aquellos con un anuncio activo en TripAdvisor obtienen 5 puntos más de ingresos incrementales que aquellos que no lo hacen.

"La industria de la restauración está atravesando un gran momento de digitalización. Cada vez más consumidores comparan online establecimientos para salir a comer y reservan sin problemas una mesa desde su dispositivo móvil", ha indicado Jelensperger. "Creemos que los restaurantes tienen a su disposición la mayor oportunidad de marketing online, ya que, mientras un 80% de los usuarios buscan online antes de salir a comer o cenar fuera, los restaurantes están dedicando una cantidad limitada de tiempo e inversión a este ámbito”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas España, entre los 5 países de Europa con más ahorradores, según Intrum El escritor Pelayo Arango colabora con ADEFHIC en la carrera solidaria de Zaratán Talio participa en la feria de empleo joven de Lanbide Egipto, el destino que enamora por su patrimonio cultural, según viajaré a Egipto Airhelp advierte que ya no es necesaria la tarjeta de embarque para reclamar una indemnización