Alma Secret ayuda a descubrir la importancia del tónico en la rutina facial

jueves, 31 de octubre de 2019, 09:46 h (CET) Alma Secret recuerda la importancia de usar un tónico facial adecuado para el tipo de piel con el producto adecuado. Tonificar la piel es un paso fundamental en la rutina de cuidado facial, usarlo diariamente, mañana y noche, y notarás el cambio en la piel Muchas veces las mujeres se olvidan de la importancia del tónico en su limpieza facial diaria por desconocimiento del producto. Y es uno de los pasos más importantes en el cuidado diario de la piel, siempre tras la limpieza y antes de la hidratación.

El Tónico es el eslabón entre la limpieza y la hidratación

El tónico mejora la textura, aumenta la irrigación sanguínea provocando la revitalización de los tejidos, aporta luminosidad y refresca el rostro. No solo cierra poros y acaba de eliminar cualquier resto de suciedad o impureza que no se haya eliminado en la fase de limpieza, sino que prepara la piel para que esté en condiciones perfectas para aplicar un tratamiento hidratante posterior.

Beneficios de usar tónico facial

Refresca e hidrata la piel preparándola para el tratamiento posterior, normaliza la piel restableciendo su pH, aumenta el riego sanguíneo, gracias a su efecto tonificador, ayuda a cerrar los poros, revitaliza la piel y rejuvenece los tejidos y gracias a su textura y aroma beneficia tanto a la piel como a los sentidos.

El tónico es un elemento refrescante, revitalizante, hidratante, equilibrante y relajante del ritual de belleza

Se debe elegir el tónico acorde al tipo de piel: sensible, seca, mixta o grasa. Teniendo especial cuidado si la piel es seca o sensible, que el tónico sea libre de alcohol, suave y nutritivo; mientras que si la piel es mixta o grasa, se debe buscar uno que regule el exceso de grasa de la piel y sea matificante.

Rocio L. Cuesta, Doctora en Farmacia y CEO de Alma Secret recomienda el uso de tónicos formulados con Caléndula, por sus propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antisépticas, y con Granada, rica en antioxidantes con gran capacidad para regenerar y reafirmar los tejidos para una piel más firme y rejuvenecida, para las pieles sensibles y/o secas.

Sin embargo para pieles mixtas y/o grasas, Rocio L. Cuesta, recomienda que el tónico facial esté formulado con Pepino, que tiene propiedades astringentes, antioxidantes, aclarantes y reafirmantes, y con Hamamelis, por su acción astringente, antiséptica y antiinflamatoria, además de ayudar a combatir el acné y regular la secreción sebácea.

Näps es la combinación perfecta para aplicar el tónico

Las Toallita Näps son toallitas comprimidas biodegradables sin ningún tipo de perfume ni alcohol, por lo que son ideales para todos los tipos de piel. Al humedecerlas con el tónico acorde a la tipología de piel, se convierte en una muselina biodegradable y reutilizable de 25*25 cm. Debes impregnarla con el tónico y depositar el producto sobre la piel ejerciendo ligeras presiones sobre el rostro, cuello y escote.

Tónico Facial Revitalizante y Antiedad Con Pepino & Hamamelis 150 Ml 18,75 €

Tónico Facial Revitalizante y Antiedad Con Caléndula & Granada 150 Ml 18,75 €

Venta en www.almasecret.com y puntos de venta autorizados.

Pack de 100 toallitas Näps 14€

Tubo Kit multiusos Näps (10 toallitas) 2,50 €

Venta en www.toallitasnaps.com y puntos de venta autorizados.

