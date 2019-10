Especialistas de cine: morir por amor al Séptimo Arte

Resulta indudable que rodar una película no siempre resulta una tarea fácil, pues el guión puede estar repleto de escenas de riesgo que quizá comprometen la seguridad de los intérpretes.



De hecho, así fue como, de manera inesperada, Brandon Lee, el único vástago de Bruce Lee —considerada la mayor estrella de las artes marciales— murió en extrañas circunstancias durante la grabación de ‘El Cuervo’, el filme que le iba a catapultar a la fama. En este caso nadie consideró que la escena entrañara gravedad, por lo que fue el actor mismo quien asumió la grabación de la secuencia sin imaginar que esta marcaría su fin. Solo tenía 28 años.



Brandon Lee estaba rodando una escena de la película el 30 de marzo de 1993 cuando recibió de manera casi inexplicable el letal balazo de una Magnum 44 que lo dejó muy malherido. En realidad, tendría que haber recibido una bala de fogueo inocua en vez de ese disparo que le causó una hemorragia en el estómago. A las pocas horas, tras haber sido sometido a una operación de seis horas, esta prometedora estrella del cine falleció en el hospital.



En este caso, la mala fortuna se cebó con el protagonista, pero la historia del cine está plagada de accidentes mortales o de graves consecuencias para los especialistas de cine (profesionales que a menudo quedan injustamente en segundo plano).



Uno de ellos fue David Holmes, encargado de rodar las escenas más peliagudas del actor Daniel Radcliffe en ‘Harry Potter’, el cual quedó paralítico después de grabar una de las entregas de la saga.



El caso más reciente se produjo este verano cuando el doble de escenas de riesgo de Vin Diesel, actor de “Fast and Furious”, sufrió un accidente al saltar de una plataforma. El cable de seguridad que lo sujetaba se quebró y cayó desde una altura de nueve metros. El duro golpe sufrido en el cráneo mantuvo a Joe Watts, pues así se llama este especialista, en coma durante quince días. Afortunadamente, ya se está en pleno proceso de recuperación. Desde luego, no corrió con la misma suerte Harry O'Connor, uno de sus antecesores en el cargo. Pues en 2002 falleció en el set de rodaje de una de las entregas. El desgraciado suceso tuvo lugar mientras practicaba un truco de parapente.



Viendo cómo se juegan el pellejo los especialistas de cine, resulta un tanto injusto que estos expertos en riesgos no cuenten con un Óscar que premie su esfuerzo. Algo que ha reivindicado ya la actriz Helen Mirren, la cual reclama una categoría que reconozca el trabajo de los dobles de acción y especialistas de cine. Sin los cuales, es evidente, muchos de estos filmes perderían espectacularidad.



Todos estos profesionales aman su trabajo y el riesgo, pero también la vida. Sin duda son conscientes de las graves consecuencias que puede comportar su profesión, por lo que es fundamental para ellos y sus familiares contar con un seguro de vida o quizá de accidentes adaptado a sus especiales circunstancias. Porque, además, los riesgos no son siempre tan obvios. Wolfang Güllich, especialista que se hizo pasar por Sylvester Stallone en la película ‘Máximo riesgo’ (en la escena de la escalada de una roca sin cuerda ni ningún otro elemento de seguridad), falleció en un accidente de coche tras quedarse dormido al volante. Nada que ver con su arriesgada profesión.