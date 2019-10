¡Terror! Internet sabe más de ti que tus propios padres

Ahora que Halloween está a la vuelta de la esquina, el terror no solo ha tomado las calles, también la red porque ¿hay algo que dé más miedo que no saber lo que Internet conoce de nosotros? ¿Qué información guardan y almacenan? ¿O qué hacen con ella? Aunque sean cuestiones que los internautas no se plantean de forma cotidiana, la OCU advierte que 9 de cada 10 usuarios acepta los términos y condiciones de Internet sin haberlos leído y el 69% no muestra preocupación por ello.



A casi nadie le apetece pasar 10 minutos leyendo la letra pequeña con terminología que no llegan a entender, porque el tiempo es oro y en Internet aún más. De hecho, en solo 60 segundos se envían en todo el mundo 500 mil tweets, se publican casi 66 mil fotografías en Instagram y se realizan 3,5 millones de búsquedas en Google, según los propios datos de estas plataformas.



Ubicación, historial de navegación, hábitos de compra… Cualquier cosa que colgamos en Internet, y muchas más cosas que no publicamos intencionadamente, queda registrada y a disposición de terceros, haciendo que Internet sepa más de nosotros que nuestros familiares y amigos. El consultor de seguridad Dylan Curran calculó que Google puede almacenar hasta 5GB de datos personales de cada usuario, lo que se traduce en 3 millones de documentos Word. Dicho de otra forma, si colocamos los folios A4 uno detrás del otro horizontalmente, alcanzaríamos los 657km. Distancia similar a la que separa Barcelona de Almería en línea recta (644km). Teniendo en cuenta esto, desde IMF Business School ha analizado 5 cosas que Internet sabe de ti y tus padres no:



Dónde estuviste anoche. Gracias a la localización activada por defecto en muchos dispositivos móviles, Google recuerda las salidas nocturnas de los sábados mucho mejor que los propios usuarios. Esto es posible ya que se recopilan los datos de ubicación con todo lujo de detalles: sitios que se han visitado, cuanto se ha tardado en llegar a ellos y a qué hora se llegó a ellos. Esto se puede consultar en la herramienta Timeline que recoge en un mapa histórico por días todas estas rutas, a pie y en transporte.



Si tienes pareja. Acabas de conocer a alguien, empezáis a llamaros por teléfono y por WhatsApp de forma habitual, y a los pocos días Instagram y Facebook te sugieren que conoces a esa persona, mucho antes de que tu madre se entere de ello. Esto sucede porque la app, tal y como explica en sus propios términos y condiciones, puede transferir datos (excepto los mensajes) dentro de Facebook e Instagram. Además, también pueden acceder al listado de contactos, aunque el usuario no tenga WhatsApp.



Qué has mirado en Internet. Es muy difícil ocultar el historial de búsquedas. De hecho, el modo incógnito de los navegadores solo evita que familiares y amigos se encuentren con resultados incómodos en las sugerencias, pero nunca llega a borrar el historial del todo.



Qué quieres comprar. Mucha gente se asusta cuando se encuentra con banners y anuncios web que reflejan exactamente sus gustos y productos y servicios en los que tiene interés. Esto se debe a que Google personaliza al máximo los anuncios teniendo en cuenta las búsquedas y la información que añaden los usuarios en sus cuentas. Con todo ello, Google elabora un perfil de intereses de cada usuario para anunciantes que puede consultarse en Ads Settings.



Tus preferencias más íntimas... Así lo demuestra un estudio conjunto de Microsoft y las universidades de Pensilvania y Carnegie Mellon, que alerta que el 93% de las páginas pornográficas ofrece datos de los usuarios a terceros y casi un 45% de ellas sugiere contenidos relacionados con la orientación sexual del internauta.