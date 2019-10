Vacaciones Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 31 de octubre de 2019, 09:15 h (CET) Las vacaciones se acercan, pero sólo serán tres días,

las merecidas vacaciones.



Como se cuentan las horas

que faltan…

Como se ven las fotos

de los paisajes que veré.



Como se comenta

con los amigos lo bien

que lo pasarás.



Es un momento mágico

el pensar.

Es la hora de ser feliz,

de dar gracias a Dios,

de abandonar la rutina.



Es la hora de ser libre,

de experimentar nuevas cosas,

de soñar…



Dejaré de ser un robot

y seré yo,

de carne y hueso

que es en el fondo

lo que soy.



Dejaré de fingir

que no me hacen daño

los comentarios, las diferencias,

las injusticias,

sencillamente porque

estaremos de vacaciones

y nadie discutirá,

todos nos ayudaremos,

todos queremos

"buenos recuerdos".



La vuelta al trabajo será triste,

pero llevaré conmigo la esperanza

de viajar de nuevo,

eso me dará fuerzas

para el día a día.



Ahora quieren que nos jubilemos

a los 70 años, es injusto,

a los 65 ya está bien.

Ya has cumplido.



Para las Ongs. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.