Encuesta sobre empleo y programas electorales. Elecciones Generales Noviembre 2019

El 58,7% de los españoles cree que ningún programa electoral contempla medidas reales y concretas para estimular la creación de empleo en España El próximo 10 de noviembre se celebran Elecciones Generales en nuestro país. Se abre por tanto el periodo de campaña electoral con varios temas de actualidad que marcarán la agenda política, entre ellos, la creación de empleo y la situación del mercado laboral español.

Es por ello que el Adecco Group Institute, el nuevo centro de estudios del Grupo Adecco, ha querido conocer en tiempo real la percepción que ciudadanos y empresas tienen sobre los programas electorales en materia de empleo de los partidos políticos españoles. Por un lado, se ha consultado a una muestra representativa de trabajadores y desempleados, y por el otro, del lado empresarial, a directores generales y de recursos humanos en calidad de representantes de las entidades para las que trabajan.

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “lo interesante de esta encuesta es que muestra la gran importancia que la sociedad en su conjunto da a las cuestiones de empleo como muestra del progreso económico y garantía de estabilidad y sostenimiento del estado del bienestar. Se conjugan materias de interés tan diversas como la conciliación y la igualdad o la preocupación por los colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo, junto con la necesaria mejora de las políticas activas de empleo o la lucha contra el fraude”.

“Es importante incidir en la necesidad de que los partidos den el máximo protagonismo en sus programas y en las acciones de gobierno a las cuestiones relacionadas con el empleo, así como en que la estabilidad institucional sea una prioridad que nos ayude a abordar las reformas que nos permitan afrontar con garantías el futuro del trabajo”,concluye Blasco.

La política y el empleo

Preguntados inicialmente por cómo afecta la inestabilidad política al empleo, tras meses de Gobierno en funciones y ante la posibilidad de un largo periodo de negociación antes de constituirse un Ejecutivo estable, el 96,1% de los trabajadores y desempleados españoles cree que esta incertidumbre afecta negativamente a la creación de empleo, aunque hay diferentes grados.

Un 67,6% de ellos opina que impacta mucho, un 18,8% dice que la inestabilidad política afecta al empleo pero menos que a otras magnitudes económicas y un 9,7% cree que para que esa inestabilidad llegue a calar en el empleo tiene que ser sostenida en el tiempo. Solo un 3,9% considera que no afecta a la creación de empleo el no tener un Gobierno estable.

En el caso de las empresas, la valoración va en términos similares: el 92,8% de los directivos piensa que la inestabilidad política perjudica a la creación de empleo: un 67,9% mucho, un 15,4% menos que a otras variables económicas y un 9,5% cree que lo hace a largo plazo. En el caso de las empresas, un 7,2% (prácticamente el doble que los trabajadores) opina que la inestabilidad gubernamental no afecta al empleo.

Por otro lado, se les ha preguntado a los encuestados si conocen el contenido en materia de empleo de los programas electorales de los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones del 10-N. Del lado de los trabajadores, casi la mitad -un 48,5%- reconoce no conocer estas medidas. Un 39,4% manifiesta que solo conoce los programas de algunos partidos (ya sea porque los que van a votar, tienen intención de hacerlo o podrían votarles si les interesara su programa) y un 12% afirma conocer las propuestas laborales de todos los partidos principales.

Son los hombres en mayor medida que las mujeres quienes afirman conocer las medidas en materia de empleo que se incluyen en los programas electorales, así como las personas más jóvenes también dicen estar más informadas frente a los encuestados de más edad.

Del lado de la empresa, un 43,3% de los directivos cree que los comités de dirección de las compañías conocen el contenido de algunos programas, un 42,3% opina que se desconocen y un 14,4% manifiesta que los directivos conocen todas las propuestas en materia laboral que llevan los partidos políticos.

Tomando como referencia a aquellas personas (ya sean directivos, trabajadores en activo o personas en búsqueda de trabajo) que sí conocen el contenido en materia de empleo de los programas electorales, se les ha preguntado más en profundidad por ello.

Las medidas reales para estimular el empleo

El Adecco Group Institute ha querido saber si, en opinión de los encuestados, los programas electorales que se votarán en los próximos comicios contienen medidas reales y concretas para estimular la creación de empleo en nuestro país.

Para el 58,7% de los trabajadores y desempleados, ningún programa electoral contempla medidas eficaces para estimular el empleo mientras que el 35,1% considera que solo lo tienen algunos programas y solo un 6,1% piensa que sí se recogen estas medidas en todos los programas electorales.

Por sexo y edad, son las mujeres (62,4%) y las personas de 55 y más años (66,3%) quienes más secundan la idea de falta de medidas eficaces frente a los hombres (55%) y los jóvenes de 18 a 24 años (47,9%) que lo dicen en menor medida.

Del lado de las empresas, el porcentaje disminuye ligeramente. Para los directivos consultados: el 46,8% cree que los programas electorales no contemplan medidas concretas y factibles para estimular la creación de empleo, pero un 8,5% cree que sí y otro 44,8% piensa que esto solo ocurre en determinados programas.

Mayor es el porcentaje de respuestas negativas al hablar de empleo juvenil y de mayores de 50 años pues 2 de cada 3 españoles (64,3%) responden que los programas electorales no tienen medidas suficientes para ayudar a la inserción laboral de los jóvenes, el 31,1% opina que algunos sí las contemplan y solo un 4,7% manifiesta que los programas sí contienen suficientes medidas para facilitar la contratación de jóvenes.

En cuanto a las empresas, es el 58% de los directivos el que cree que no existen bastantes medidas para combatir el desempleo juvenil, un 35,1% piensa que esto se da en algunos programas y el 7% dice que todos los partidos políticos contemplan suficientes medidas para hacer frente a este problema del mercado de trabajo.

Centrándose en el colectivo de más edad, un 76,5% de los trabajadores piensa que no se contemplan medidas que faciliten la inserción laboral de los parados mayores de 50 años (frente al 58% de las empresas). Otro 19,8% opina que sí se hace en algunas propuestas y un 3,7% que todos los programas incluyen medidas con este fin (20,6% y 5,7% para las empresas, respectivamente).

Algo mejor parecen percibir los encuestados la inclusión de medidas que favorezcan la contratación de personas con algún tipo de discapacidad o habilidades diferentes pues aquí baja hasta el 54,8% la cantidad de trabajadores que dice que no se contemplan en los programas electorales (50% para las empresas). Un 37,6% dice que sí las recogen varios programas (42,3% de las compañías) y un 7,6% cree que todos los programas las contemplan (7,7% del lado empresarial).

¿Se busca una mayor conciliación e igualdad?

Preguntados por otro tema candente vinculado al empleo como es la conciliación, el 58,5% de los consultados también cree los partidos políticos no contemplan en sus programas electorales medidas que faciliten la conciliación laboral y personal. Y esta proporción alcanza al 64,4% cuando quien responde es mujer. Por edad, son las personas de 35 a 44 años quienes también escogen en mayor medida que no se contemplan este tipo de medidas (67,3%).

Un 35,7% de los encuestados opina que las medidas para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación están presentes en algunos programas y un 5,8% cree que es así en todos.

En el caso de las empresas, el 51% cree que no hay suficientes medidas para ayudar a conciliar a los empleados en los programas electorales, un 43% piensa que en algunos casos sí las hay y solo un 6% cree que todos los partidos que concurren a las elecciones tienen en mente suficientes medidas para facilitar ese equilibrio laboral y personal.

En el mismo sentido, se les ha consultado sobre medidas reales para garantizar la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres. Un 45,9% de los trabajadores y desempleados cree que ningún programa las contempla realmente (también aquí lo votan en mayor medida las mujeres que los hombres: 51,8% vs 40%). El 44,1% piensa que algunos programas las recogen y un 10% piensa que ya lo hacen todos los partidos políticos.

En el caso de las empresas, es el 41,5% quien piensa que no hay medidas para garantizar la igualdad efectiva de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y para acabar con la brecha salarial. Un 41,8% piensa que sí lo incluyen algunos y un 16,7% de los directivos cree que lo contemplan todos.

¿Qué les falta a los programas electorales en materia de empleo?

Vistas las carencias que los ciudadanos y las empresas creen que tienen los programas electorales de los partidos políticos en materia de empleo se les ha preguntado a ambos colectivos qué medidas querrían que incluyesen.

Del lado de los trabajadores en activo, valoran con un porcentaje de un 92,4% que los programas tuviesen más medidas que garanticen la conciliación y la flexibilidad horaria (regulación de aspectos como el teletrabajo, el registro horario, etc.), seguido de medidas concretas para la inserción laboral y reciclaje de colectivos con especiales dificultades (jóvenes, mayores de 50, parados de larga duración, personas con cargas familiares, etc.), con un 91,6%.

Tras estas propuestas los trabajadores (90,9%) valoran más medidas para luchar contra el fraude en el trabajo (la figura del conocido falso autónomo, la jornada efectiva de trabajo, etc.) así como mejores políticas activas de empleo (formación, asesoramiento, colaboración público-privada, etc.) elegidas con un 88,6% de votos. Una décima por debajo quedan las medidas que favorezcan la igualdad de género, un 88,1% hace mención a un paquete de mejoras en formación dual y formación para el empleo, un 87,3% se centra en medidas para favorecer el autoempleo y un 85,6% habla de mayores garantías en el uso de algunas formas de contratación (externalización de servicios, trabajo temporal, etc.).

Para las empresas, las medidas concretas y efectivas que más echan en falta en todos los programas electorales son aquellas que tienen que ver con las mejores condiciones para autónomos y emprendedores (93%), con la mayor facilidad para contratar a mayores de 50 años (90,8%), con más y mejores políticas activas de empleo (87,3%), con la contratación de personas con discapacidad (86,8%) y de jóvenes (86,1%), con la corresponsabilidad y la flexibilidad de la jornada (85,8%) y con mejoras en la negociación colectiva para que sea más ágil y adaptada (85,6%).

Con un alto porcentaje también aparecen propuestas como mejoras en los contratos formativos y la formación dual, medidas para la transición ecológica de la economía, una nueva regulación en las formas de trabajo que están surgiendo (job-sharing, casual work, etc.), mejoras en la contratación de becarios y la realización de prácticas no laborales o mayores medidas de flexibilidad interna y externa (movilidad, polivalencia) entre otras.

La importancia de las políticas de empleo en las Elecciones

El 49,3% de los trabajadores y desempleados consultados por el Adecco Group Institute dice no sentirse representado por los programas electorales en materia de empleo (un 52,5% en el caso de las empresas, más de la mitad de ellas) a pesar de ser algo determinante en su decisión de voto (40,5%) o al menos, importante a la hora de decidir (49,5%).

Sí hay un 44,2% de los ciudadanos que se ven algo reflejados en las propuestas laborales de los partidos políticos (40,8% de las empresas), un 5% que se siente bastante representado (5,7% cuando se les pregunta a los directivos) y solo un 1,5% dice verse muy representado (1% en las empresas).

