Avanza Fibra comercializa ya en Valencia y despliega en la Vega Baja de Alicante

Silla cuenta ya con una tienda en la céntrica Plaça del Mercat Vell. En quince días se abrirá la de Villena, a la que le siguen San Joan d'Alacant, Villajoyosa y Orihuela. Hasta final de año se prevén 30 nuevos puestos de trabajo en plantilla en ambas provincias La operadora de internet AVANZA FIBRA acaba de desembarcar en la Comunidad Valenciana con su primera tienda en la localidad de SILLA. A esta apertura le seguirán -antes de que acabe el 2019 y en la provincia de Valencia-, las tiendas de Xàtiva, Albal, Picanya, Manises y Benetússer. "Desde que creamos AVANZA FIBRA teníamos clara la intención de desplegar nuestras redes no solo en la Región de Murcia, sino también en Alicante y Valencia. El salto de comunidad ya lo hemos dado. Ahora solo nos queda seguir con la programación prevista y acabar el 2020 con más de 50 tiendas y 80 redes de Fibra Óptica comercializables", según palabras del CEO del Grupo Avanza, David de Gea.

Está previsto que la mercantil, perteneciente al GRUPO AVANZA, supere las 200000 Unidades Inmobiliarias (UUII) en Valencia repartidas entre las poblaciones de Paterna, Sedaví, Benimàmet, Picassent, Alaquàs, Aldaia, Alfafar, Paiporta y Quart de Poblet, además de las antes mencionadas. Todo ello con un presupuesto de despliegue de la Red de Fibra Óptica FTTH (Fiber To The Home), que ronda los 18 millones de euros. A esto hay que sumarle el millón de euros previsto para la apertura de las 15 tiendas en la provincia valenciana. "El valor más importante de todo lo que estamos haciendo no es solo la capacidad de gestión de más de cien mil clientes en la provincia de Valencia ni todo el dinero que estamos invirtiendo. También hay que tener en cuenta que se están creando numerosos puestos de trabajo directos e indirectos. Para cuando terminemos el despliegue y podamos vender todo lo previsto, contaremos en el equipo comercial de Valencia de AVANZA FIBRA con una plantilla que superará el medio centenar de profesionales. Este número, sumado a Murcia y Alicante, nos posiciona como el primer operador interregional del país, con 50 tiendas de atención directa y una previsión de más de 120 empleados solo en la división comercial, sin contar el departamento de ingeniería, diseño y despliegue, donde el GRUPO AVANZA supera ya las 250 personas trabajando".

Por otro lado, el GRUPO AVANZA suma también el inminente despliegue de redes en el ochenta por ciento de la comarca de la Vega Baja, donde ya tiene presencia en Formentera del Segura, Redován y Orihuela (con previsión de abrir local a principios de año). A esto se añaden también las poblaciones alicantinas de Villena y San Joan d'Alacant (con apertura de ambas tiendas a mediados de noviembre), Villajoyosa, Mutxamel, Monforte del Cid y La Cala. Esto conlleva aplicar la filosofía del GRUPO AVANZA, que no es otra que la de abrir tiendas en cada una de las redes que construya. "El esfuerzo de recursos que supone la apertura de una tienda cada semana, de aquí a finales de año, se ve compensado por la aceptación de nuestros clientes, ya que son ellos los primeros beneficiados por las ofertas y contraofertas tanto de AVANZA FIBRA como del resto de operadores locales y nacionales", señala De Gea.

GRUPO AVANZA, grupo de empresas -con sede en el Polígono Industrial de Alcantarilla (Murcia)- especializado en ingeniería aplicada al ámbito de la industria y las telecomunicaciones que cuenta con la tecnología más vanguardista y con el desarrollo técnico de los mejores profesionales en investigación y diseño de redes de Fibra Óptica. Avanza Fibra es la marca comercializadora del GRUPO, que opera en la Región de Murcia y en las provincias de Alicante y Valencia, a través de redes propias y compartidas con compañías nacionales. Avanza Fibra cuenta con una amplia red de tiendas distribuidas por los pueblos y ciudades donde están presentes para atender de forma directa y cercana a cada uno de sus clientes.