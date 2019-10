Fi Network entierra vivo a un youtuber que tendrá que gastar 30 gigas para escapar de un ataúd Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 14:54 h (CET) El operador de telecomunicaciones Fi Network pone en marcha esta escalofriante acción para Halloween con el youtuber Widler Soldier El operador de telecomunicaciones Fi Network ha puesto en marcha una acción para Halloween. Fi Network enterrará vivo al célebre youtuber Widler Soldier, un nativo digital que cuenta con más de 2,26 millones de suscriptores en su canal de You Tube, con la única herramienta posible para escapar: su teléfono móvil y 30GB para utilizarlos de cualquier forma posible para lograr liberarse.

La acción, que cuenta con un toque de terror inspirado en el suspense psicológico y gore de thrillers tipo Saw o Rec, podrá seguirse en streaming a partir de las 20:00 horas en el canal oficial del youtuber. El reto comenzará cuando Widler recorra el tétrico lugar hasta encontrar la habitación donde se encuentra el ataúd y, gracias a un amplio despliegue de cámaras de última generación, se podrán ver todas las reacciones del youtuber en vivo, desde que el ataúd quede sellado por completo hasta que se abra una vez agotados los 30 GB. Un reto de resistencia que pondrá a prueba la creatividad y habilidad de Wilder y de quienes lo sigan en streaming.

Los usuarios que se conecten podrán interactuar con Widler Soldier para ofrecerle su ayuda para escapar a través del hasthag #EnterradoEnGigas. Localizar un cerrajero en un buscador, ver un capítulo de MacGyver sobre cómo fabricar una llave maestra, comprar una botella de oxígeno o pedir una pizza pueden convertirse en algunas de las ideas más disparatadas que surjan a lo largo de la interacción en vivo. Con esta idea, la compañía de telecomunicaciones pretende mostrar su lado más creativo para hacerse notar entre su target y diferenciarse de sus competidores como lo viene haciendo en cada campaña que presenta.

