Ortoweb Medical incluye en su catálogo los Circuitos de Estimulación Activa para mayores

miércoles, 30 de octubre de 2019, 12:42 h (CET) Ortoweb Medical acaba de introducir recientemente, dentro de su amplio catálogo de productos relacionados con la salud, los Circuitos de estimulación Activa que permiten entrenar la memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento y las relaciones sociales A lo largo del ciclo vital de las personas las funciones cognitivas experimentan una serie de cambios, cambios que pueden conllevar déficits cognitivos, pérdidas de memoria o que interfieren en la realización de actividades de la vida diaria y la autonomía, en definitiva en la calidad de vida. En base a esto y para cubrir estas necesidades, cada vez más, se están introduciendo en las ciudades los “parques para mayores” o Circuitos de Estimulación Activa, no solo de terapia física, sino especialmente dedicados al entrenamiento mental. De esta forma. disfrutando de amplios espacios verdes al aire libre, se pueden encontrar diferentes aparatos para ejercitar distintos grupos musculares y circuitos perfectos para mantener la agudeza física, mental y social. Espacios de actividad física y mental donde compartir el tiempo sin importar las capacidades o edades. La finalidad de estos parques para mayores es aportar una nueva filosofía de vida a las personas mayores manteniéndose en forma y fomentando las relaciones sociales y el entretenimiento.

La implantación de circuitos de entrenamiento tanto físico como cognitivo, requiere pocos recursos y tiene considerables efectos beneficiosos, que ahora pueden estar al alcance de todos. Se trata de establecer una disciplina e incitar al esfuerzo de los participantes con distintos objetivos: Mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones ejecutivas, cálculo), trabajar la movilidad y mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos. Circuitos de integración, accesibles y adaptados para todas las edades y sin limitaciones.

Equipar un parque de mayores implica multitud de posibilidades y variantes y dependerá principalmente del espacio disponible, en el que hay que intentar dar cabida a aparatos o máquinas que ayuden a ejercitar, coordinar, aumentar el equilibrio y fortalecer muscularmente tanto el tren superior, (de cintura para arriba), como el tren inferior, (de cintura para abajo), como el cuerpo completo en un mismo ejercicio o aparato de gimnasia. Aunque el 70% de la población mayor de 65 años no presenta discapacidad, los parques para mayores y los circuitos de estimulación activa si tienen en cuenta los cambios físicos, sensoriales y cognitivos que dificultan el uso de los productos y por tanto la realización de las actividades de la vida diaria. Todas estas consideraciones han sido tenidas en cuenta a la hora del diseño y fabricación de los parques para mayores.

Ortoweb Medical proporciona a sus clientes la asistencia técnica que necesitan, a la vez que les ofrecen distintas combinaciones en función al tipo de usuario y espacio disponible donde desarrollar el parque de mayores que cubra sus necesidades, asumiendo el compromiso de que todos los diseños estén basados y diseñados para las personas de la tercera edad, teniendo en cuenta las preferencias y necesidades de dicho colectivo, sin olvidar que el uso debe ser fácil e intuitivo.

Ortoweb Medical queda a la disposición ante cualquier consulta o duda que pueda surgir.

Ortoweb Medical

C/ Fray Luis Amigo, 2 Zaragoza

