Clínicas Revitae amplia oferta de tratamientos con la excelencia como primera norma

miércoles, 30 de octubre de 2019, 12:18 h (CET) Belleza, modulación del envejecimiento, imagen y salud son cuatro conceptos clave en las sociedades actuales. Su importancia es creciente y la atención que se le presta desde el sector de la medicina estética también.El problema es que no siempre se ha hecho con la calidad y seguridad exigibles. Para ofrecer una alternativa diferente,ha surgido Clínicas Revitae, que ha iniciado su expansión con el modelo de franquicia con la excelencia como primera norma Tanto en los tratamientos quirúrgicos como de medicina estética, Clínicas Revitae aplica los más altos estándares de calidad, en profesionales y en la tecnología necesaria. Y lo hace en un amplio catálogo de tratamientos, desde los más comunes a los más novedosos y exclusivos como la fleboterapia regenerativa, que marca una diferencia fundamental con los tratamientos de varices que actualmente se están realizando. La fleboterapia regenerativa es la mejor opción para curar la enfermedad causante de las varices, un mal que afecta a una de cada tres personas en los países desarrollados.

El amplio catálogo de tratamientos de Clínicas Revitae incluye los que necesitan de la participación de un médico y otros donde no es necesaria. En este último grupo se encuentra la depilación láser, donde se emplea aparatología médica de última generación y una gran variedad de técnicas para la regeneración de la piel: tratamientos de manchas faciales, peelings químicos faciales, ultrasonidos Hifus, radiofrecuencias...

La oferta de Clínicas Revitae también incluye tratamientos de ultrasonidos para combatir la celulitis; laser lipolitico que ayuda a eliminar grasa, Crío lipólisis para la destrucción de las células de grasa Por congelación de los adipocitos y ondas de choque para tratamientos de celulitis. La eliminación de tatuajes con láser también están incluidos en su amplia oferta donde no es necesaria la intervención de un médico.

Sí es necesaria la intervención de un médico especialista en la fleboterapia regenerativa, un tratamiento que permite curar la enfermedad causante de las varices sin necesidad de cortar, ni esclerosar, ni sellar, ni eliminar venas. Lo que permite es regenerar el sistema venoso de las piernas.

Otra de las opciones de Clínicas Revitae que necesita de médico cirujano son los tratamientos de cirugía estética mayor y menor, entre los que están incluidas la reducción de mamas, lipoesculturas, liftings faciales o las rinoplastias, por citar algunos.

Infiltraciones faciales, cirugía bariátrica (reducción del estómago) y colocacion de banda gástrica, también necesitan de la intervención de un cirujano especializado, al igual que la aplicación del Láser CO2, utilizado para la eliminación de arrugas, manchas en la piel, cicatrices, verrugas..

Clínicas Revitae ofrece a sus futuros franquiciadores la posibilidad de aprovechar su experiencia, más de 20 años, para iniciarse en un sector en expansión donde la rentabilidad es grande y el crecimiento constante. Y también les ofrece un novedoso sistema, poniendo a disposición de los franquiciados equipos de última tecnología y médicos especializados y cirujanos. Esto último abre la franquicia a cualquier tipo de emprendedor o inversor, sin necesidad de conocimientos previos en el sector de la medicina y cirugía estética

