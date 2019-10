"Cambiando el mundo: Innovaciones y una vida mejor para las generaciones futuras" Comunicae

miércoles, 30 de octubre de 2019, 11:58 h (CET) Día Internacional de las CIUDADES. El arquitecto Juan Sádaba, profesor universitario de Diseño Urbano y asesor de ciudades y territorios en materia de diseño, urbanismo y tecnologías, es el principal investigador del Sistema BIRLOKI, un singular y atractivo dispositivo inteligente llamado a facilitar la vida de las personas en sus entornos Durante las últimas décadas el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2030, según las previsiones, se espera que 5.000 millones de personas vivirán en CIUDADES, una de las circunstancias sobre las que Naciones Unidas pone el foco en su Día Internacional 2019.

Las ciudades son centros de desarrollo, cultura, ciencia, etc. Sin embargo, plantean muchos problemas como la falta de recursos, la contaminación, la escasez de viviendas o el deterioro de las infraestructuras. Por ello, la urbanización debe realizarse de forma planificada para maximizar las capacidades de las ciudades.

“A mejor ciudad, mejor calidad de vida”, es el eslogan de Naciones Unidas para el día Mundial de las Ciudades, que en 2019 se acompaña de un gran reto: "Cambiando el mundo Innovaciones y una vida mejor para las generaciones futuras".

‘NEREI Emotional Intelligent’, una de las organizaciones de ‘ner Group’, dedica sus energías a la creación y gestión de proyectos de desarrollo urbano y a la producción, instalación y mantenimiento de sistemas ‘BIRLOKI’. El arquitecto Juan Sadaba es el principal investigador de estos sistemas y, aclara por qué Birloki es un elemento llamado a facilitar la vida de las personas en las ciudades:

"El sistema Birloki parte de la idea de crear un mobiliario urbano diferente, una nueva forma de interactuar entre la ciudadanía y la ciudad. Buscamos desde el principio crear elementos urbanos que estuvieran activos y vivos, que favorezcan la participación y la interacción.

Queríamos y queremos, dar sentido a palabras como “resiliencia”, haciendo que de verdad la ciudad se pueda adaptar a los cambios y evitar que otros términos como “smart city” acaben vacíos de contenido por no ser percibidos por la gente de a pie.

El sistema Birloki ha evolucionado con nosotros, desde el inicio en que era un elemento modular, colocado en red en una especie de ‘Acupuntura Urbana’ que trata los flujos de la ciudad, hasta hoy día que además gestiona y recoge datos, interactúa y sigue evolucionando día a día.

Los ‘Birlokis’ son personalizables, modulables, interactúan con el entorno y respiran al ritmo de la ciudad.

Reaccionamos en cierta medida al concepto de Smart City en el que todo viene dado desde las grandes corporaciones que, mediante la tecnología, mejoran los servicios, generan y gestionan datos sin una habilitación del diálogo con las personas usuaria finales. Esto es técnicamente positivo, pero queremos creer que es posible también un acercamiento ‘Bottom Up’, de abajo arriba a este concepto de Ciudad Inteligente que nos ha sobrevenido.

La tendencia en las ciudades más avanzadas es la creación de elementos de mobiliario urbano interactivos e inmersivos. Nueva York y Boston, entre otros, están moviéndose en esta dirección de la mano de ‘Alphabet’ (Google) y otras empresas que empiezan a ver el espacio urbano como una ámbito de trabajo interesante.

El móvil es una parte de un todo, pero cada vez el ‘Internet Of Things’ coge más peso y gana terreno. La crítica que a veces escuchamos de que todo se puede hacer con el móvil es por desconocimiento de lo que está ocurriendo por el mundo, y, en este sentido, para nosotros resulta clave mantener una vocación de internacionalización y no caer en la visión únicamente local".

Desarrollo Urbano Sostenible

El día Mundial de las Ciudades se estableció con el fin de fomentar el interés en la urbanización y de promover la cooperación entre países para aprovechar oportunidades, afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, y contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.

Así, en este día de 2019 se pretende:

Aumentar el conocimiento de cómo las innovaciones digitales pueden ser usadas para mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de las ciudades.

Demostrar cómo la tecnología punta puede crear ciudades más inclusivas.

Explorar cómo la misma puede promover la inclusión social en estos entornos urbanos.

Todos ellos, sin duda, objetivos también compartidos por el equipo de NEREI Emotional Intelligent, que ya ha instalado sus Birloki en diferentes ciudades y países: Singapur, California o el País Vasco, entre otros.

+info: www.Birloki.com

